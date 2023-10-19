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  •   Tarihin En Büyük NFT Projesi Tarafından Desteklenen Altcoin’de Son Durum! İşte Kritik Fiyat Seviyeleri!

Tarihin En Büyük NFT Projesi Tarafından Desteklenen Altcoin’de Son Durum! İşte Kritik Fiyat Seviyeleri!

Özet

  • ApeCoin (APE) fiyatının dalgalı yapısı, yatırımcıları tedirgin ediyor.
  • Kısa vadeli hedef 1,7 dolar. Grafik, yükselişe işaret ediyor.
  • RSI ve CMF göstergeleri, APE'de yükselişin olabileceğini işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:30
19 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

ApeCoin’in (APE) inişli çıkışlı fiyat hareketi devam ediyor. Yazım saati itibariyle sahip olduğu 1,12 dolarlık fiyat yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. APE coin’e ait grafiklerin yakın zamanda incelenmesi sonucu ortaya çıkan fiyat beklentisine göre, kısa vadeli yükselişe odaklanan boğaların yükseliş hedefi olarak 1,7 dolar seviyesini gözlerine kestirdiklerini söylemek pek yanlış olmaz. Bu fiyat hareketi henüz test edilmemiş görünüyordu. Bunun yanı sıra haberin yazıldığı saat itibariyle likidite kritik seviyenin üzerinde bulunuyordu.

ApeCoin’in Geleceği ve Fiyat Grafiği

ApeCoin’in yakın zamanlı en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri sırasıyla 1,305 dolar ve 0,993 dolar olarak grafiklere yansıdı. Bu fiyat noktalarına göre %38,2 Fib seviyesi 1,10 dolar ile 1,13 dolarlık kırmızı 12 saatlik kırılım seviyesi ile aynı bölge içerisinde yer aldı.

Ancak fiyat grafiği göstergelerinin sahip olduğu mevcut yapıya göre 1,15 dolar veya 1,18 dolara doğru potansiyel bir fiyat hareketi gerçekleşebilir. Özellikle APE piyasası, CMF’nin yukarıya doğru gerçekleşen fiyat hareketinin de gösterdiği üzere, piyasaya giren sermayede büyük bir artış görüldü.

Bununla birlikte, RSI yükselişe işaret etse de son birkaç günde 50’nin üzerinde dalgalanmalar yaşandı. Bu durum ApeCoin özelinde alım baskısının arttığını işaret ederken ardından yaşanan süreçte belirsiz bir sürecin yaşandığını ortaya koydu. 1,12 dolar direnç seviyesinde yaşanabilecek bir geri çekilme hareketi, alıcıların yeni fiyat hedefi olarak 1,067 doları hedeflemelerine sebep olabilir.

ApeCoin’in Geleceği

Hyblock Capital’den alınan verilere göre, turuncu alanlarla ifade edildiği üzere 1,12 ve 1,06 dolar seviyelerinde önemli yüksek likidasyon mevcut. Bu durum ApeCoin’in bahsedilen fiyat seviyelerinde güçlü bir reaksiyon vererek fiyat hareketi gerçekleştirebileceği anlamına geliyor olabilir. Fiyat grafiğinde gösterilen Fib seviyesine göre,  1,12 dolar direnç seviyesini ve 1,06 dolar destek seviyesini yansıtıyor.

Likidasyon seviyeleri daha ayrıntılı incelenecek olursa, likiditenin bahsedilen seviyenin üzerinde toplandığı bölge 1,14 dolar ve 1,15 dolar seviyelerinde bulunuyor. Negatif CLLD’nin (Kümülatif Likidasyon Seviyesi Deltası) ortaya koyduğu yükseliş piyasası görüntüsü dikkate alındığında, APE 1,15 dolara (%50 Fib seviyesi) kadar yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla, kritik iki seviye olarak %38,2 ve %50 Fib bölgeleri APE fiyat dönüşünde önemli rol oynayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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