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Amazon CBDC İşine Girdi! Satoshi Nakamoto Dünyaya Yön Veriyor!

Bitcoin'in açtığı yoldan dünyanın en büyük ekonomileri yürüyor. Avrupa Merkez Bankası CBDC konusunda yeni duyurusunu yaptı.
19:15
16 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tam 14 yıl önce Satoshi Nakamoto’nun açtığı yoldan bugün dünyanın en büyük ekonomileri yürüyor. Belki Bitcoin’i bir değer deposu olarak henüz kabul etmiş değiller ancak onun teknolojisini yani blockchain’i kabul etmek zorundalar. Bu doğrultuda atılan somut adımlara bir yenisi daha eklendi. Amazon dahil 5 dev şirket ise bu işi üstlenmiş görünüyor.

Amazon CBDC İşine Girdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euro prototipinin geliştirilmesini desteklemek için beş yeni ortağın seçildiğini duyurdu. Her şirketin prototip üzerinde farklı görevleri olacak. Farklı roller üstlenecek şirketler AB’nin yeni blockchain tabanlı EURO’sunu inşa edecek. Proje kapsamında e-ticaret ödemelerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak teknoloji devi Amazon yılların verdiği tecrübeyle AB’nin CBDC (blockchain tabanlı, merkez bankası gözetiminde itibari para birimi) çalışmalarına katkı sağlayacak.

İspanyol bankası CaixaBank, bir mobil uygulama için çevrimiçi eşler arası ödemeler geliştirirken, Fransız çokuluslu ödeme hizmeti Worldline, çevrimdışı sürümden sorumlu olacak. Ödeme yapan ve alacaklıdan yapılan satış noktası ödemeleri, sırasıyla ECB destekli Avrupa Ödeme Girişimi ve İtalyan paytech şirketi Nexi’nin sorumluluğuna verildi.

CBDC Çalışmaları Hız Kazandı

Bu alanda dünyanın en hızlısı Çin oldu. Geçtiğimiz yılın ortasında CBDC kullanımını ülke genelinde yaygınlaştıran Çin, kripto paraları da yasaklayarak vatandaşlarına dijital yuan kullanmalarını söyledi. Hatta birçok eyalette vatandaşlarına dijital yuan dağıtan Çin hükümeti, vatandaşların bunları binlerce işletmede harcamalarını ve sorunları rapor etmelerini istedi. Şimdi ise Çin’in elinde vatandaşlarının finansal hareketlerini çok daha kolay izleyebildiği bir CBDC var.

Merkez bankalarının blockchain tabanlı para basması fikri “gizlilik endişeleri” nedeniyle birçoklarının tepkisini çekiyor olsa da ülkeler için faydaları son derece fazladır. Öncelikle para basma maliyeti ciddi anlamda düşüyor ve kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçların önüne çok daha kolay biçimde geçilebiliyor.

Avrupa Merkez Bankası, Nakamoto’nun temelini oluşturduğu bu teknolojinin son derece mantıklı olduğunun farkında. Banka, Nisan ayı sonunda ortaklar için bir çağrı başlattı ve ulusal bankalar ve çok uluslu teknoloji şirketleri dahil 54 farklı kurumdan CBDC çalışmaları için başvuru aldı. eçilen beş hizmet sağlayıcı, gerekli temel kriterlerin yanı sıra bir avantaj olan “belirli yeteneklere” uygunluklarına göre seçildi. Prototipleme çalışması Eylül ayı içinde başlayacak ve aralık sonunda bitecek.

ECB bu çalışmaları geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlattı. Projeyi başlatırken CBDC’nin kesin olarak kullanılacağına garanti vermedi.

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