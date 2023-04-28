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Bitcoin İçin Bomba Sinyal Geldi! Hazır Olun! Geçmişte 3 Kez Yaşandı!

On-chain (zincir üstü) veriler, uzun vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılarının yaklaşık bir yılın ardından ilk kez kara geçtiklerini gösteriyor. İşte Bitcoin fiyatı için bu durumun ne anlama geldiği ve diğer detaylar.
13:01
28 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

On-chain (zincir üstü) veriler, uzun vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılarının yaklaşık bir yılın ardından ilk kez kara geçtiklerini gösteriyor. Geçmiş verilere bakıldığında uzun vadeli yatırımcıların kara geçmesinin her zaman için büyük rallilerin habercisi olduğu görülüyor.

LTH-SOPR, Yaklaşık 1 Yılın Ardından Tekrar 1’in Üzerine Çıktı

Veri takip şirketi Glassnode, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılarının harcadığı çıktı kar oranının (LTH-SOPR) yedi günlük ortalamasının 2022’nin Mayıs ayından bu yana ilk kez 1’in üzerine çıktığını bildirdi.

SOPR, oluşturulduğu sırada harcanmamış işlem çıktısının (UTXO) ABD doları cinsinden değerinin ilgili cüzdanın UTXO’yu zincir üstünde harcadığı değere oranıdır. UTXO, yeni bir işlemde girdi olarak kullanılmamış işlem çıktısıdır. UTXO’ları cebinizde kalan bozuk para olarak düşünebilirsiniz. Eğer X cüzdanı Y cüzdanına bir BTC gönderirse, ilk cüzdanın Y cüzdanına coin harcadığı ya da sattığı varsayılır. X’in coin’lerinin Y’ye taşıdığı değer, satın alım işleminden daha yüksekse X’in kar ettiği varsayılır. SOPR oranının 1’in üzerinde olması, taşınan coin’lerin ortalama olarak karla satıldığını gösterir. Öte yandan uzun vadeli yatırımcı SOPR’si zincir üstünde taşınan ve en az 155 günlük ömrü olan coin’leri kapsamaktadır.

Glassnode analistlerinden James Check, haftalık yayımlanan bültenin son baskısında, “Uzun vadeli yatırımcı SOPR’si makro piyasa değişimlerini daha iyi yansıtma eğilimindedir. Uzun bir zarar döneminin ardından (LTH-SOPR < 1), LTH nihayet karlı harcama bölgesine geri döndü. Bu geçmiş yükseliş düngülerinin geçiş noktalarına benzer bir yapı.” yorumunda bulundu.

LTH-SOPR’nin 1’in üzerindeki son hareketi, BTC‘nin ayı piyasasının dip seviyelerinden toparlanmasının ardından geldi. Şu anda 29 bin 500 dolar civarlarında işlem gören en büyük kripto para, geçen yıl Kasım ayında 15 bin 460 dolara kadar düşmüş ve o zamandan bu yana değerini yüzde 90’ın üzerinde artırdı. Oranın 1’in üzerindeki önceki geçişlerinin (Mayıs 2020, Mayıs 2019 ve Kasım 2015) çok yıllı boğa koşularına dönüşerek güçlü toparlanma rallilerini tetiklediğini de belirtelim. Tüm bunlarla birlikte grafik, 1’in altındaki aşırı düşük değerlerin yatırımcıların teslim olma dönemlerine işaret ettiğini ve bunun da piyasa diplerine denk geldiğini gösteriyor. Bununla birlikte 10’un üzerindeki değerler piyasanın tepe noktalarına denk gelmektedir.

SOPR’nin 1 ‘in Üzerine Çıkması Bitcoin Fiyatındaki Yükselişi Baskılayabilir

SOPR’nin sıfırın üzerine çıkması ileride olumlu bir piyasa döngüsüne işaret etse de kısa vadede Bitcoin fiyatındaki yükselişi yavaşlatabilir. Check, “Şu anda LTH, çoğu su altında kalan ve muhtemelen piyasanın toparlanması boyunca direnç görevi görecek olan birçok 2021-22 döngüsündeki yatırımcılar oluşuyor.” dedi.

Güney Kore merkezli analiz şirketi CryptoQuant da benzer bir görüşü dile getirerek yatırımcıların karlı bölgeye geçmesinin piyasa üzerinde satış baskısına neden olabileceğini söyledi. CryptoQuant’a göre zincir üstü veriler, balinaların başka bir deyişle büyük yatırımcıların daha yüksek harcamalar ve uzun vadeli yatırımcıların neredeyse bir yılın en yüksek seviyesinde kar etmeleri nedeniyle Bitcoin fiyatı üzerinde aşağı yönde baskıya neden olabileceklerini değerlendiriyor.

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