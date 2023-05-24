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  •   Binance’in Üst Düzey İsminden “Deepfake” Uyarısı! Siz de Tehlike Altında Olabilirsiniz…

Binance’in Üst Düzey İsminden “Deepfake” Uyarısı! Siz de Tehlike Altında Olabilirsiniz…

Özet

  • Binance'in Baş Güvenlik Şefi Su, dolandırıcıların borsalardaki KYC'yi aşmak için deepfake'i kullandıklarını söyledi.
  • Su'ya göre deepfake teknolojisinin neden olduğu tehlike çözülmesi çok zor bir sorun.
  • Su, teknolojinin hedefi olmak istemeyen kullanıcıların bilinçli bir şekilde hareket etmesini önerdi.
15:40
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘in Baş Güvenlik Şefi Jimmy Su, kripto para dolandırıcılarının Binance gibi kripto para borsalarında müşterini tanı (KYC) doğrulamasını atlamak için kullandığı deepfake teknolojisinin daha da gelişeceği konusunda uyardı.

Dolandırıcılar Deepfake İle Kripto Para Borsalarını Hedef Alıyor

Deepfake, bir kişinin benzeri olacak şekilde inandırıcı şekilde ses, görüntü veya videolar oluşturmak için makine öğrenimini kullanan yapay zeka (AI) araçları olarak hareket etmektedirler. Bu teknolojinin meşru kullanım alanları olsa da, Su’nun değindiği gibi dolandırıcılık için de kullanılmaktalar.

Cointelegraph’a açıklamalarda bulunan Binance’in güvenlik şefi Jimmy Su, kripto para borsasının müşteri doğrulama süreçlerini aşmaya çalışmak için teknolojiyi kullanan dolandırıcılarda farkedilir bir artış olduğunu “Hacker’lar, kurbanın çevrimiçi bir yerde normal bir resmini arıyor. Buna dayanarak, deepfake araçlarını kullanarak güvenliği devre dışı bırakmak için videolar üretebiliyorlar.” dedi.

Su, araçların oldukça fazla geliştiğinin altını çizerek başvuru sahibinin insan olup olmadığını kontrol etmek için tasarlanmış sesli talimatlara bile doğru yanıt verebildiklerini ve tüm bunları gerçek zamanlı olarak yapabildiklerini söyledi:

Doğrulamanın bir kısmı kullanıcının örneğin sol gözünü kırpmasını, sola ya da sağa bakmasını, yukarı ya da aşağı bakmasını gerektiriyor. Deepfake teknolojisi bugün bu komutları gerçekten yerine getirebilecek kadar gelişmiş durumda.

Su, sahte videoların henüz bir insanları kandırabilecek düzeyde olmadığına inandığını belirterek “Bu videolara baktığımızda, insan gözüyle tespit edebildiğimiz belirli kısımları var. Örneğin kullanıcının başını yana çevirmesi gerektiğinde bu rahatlıkla farkedilebilir. Yapay zeka teknolojisi zaman içinde tüm bunların üstesinden gelecek. Yani bu her zaman güvenilebilecek bir şey değil.” dedi.

Bu tür saldırılarla nasıl mücadele edileceği sorusuna da yanıt veren Su, “Bu çözülmesi çok zor bir sorun. Kendi videolarımızı kontrol edebilsek bile, dışarıda bize ait olmayan videolar var. Dolayısıyla kullanıcıların bilinçli olması gerekiyor.” dedi.

Binance’in Baş İletişim Direktörü de Deepfake Uyarısında Bulunmuştu

Binance‘in Baş İletişim Direktörü Patrick Hillmann, 2022’nin Ağustos ayında belirli bir hacker grubunun kendisinin bir deepfake versiyonunu oluşturmak için önceki röportajlarını ve TV’deki görüntülerini kullandığını açıklamış ve bunların dolandırıcılık yapmak amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

Hillmann’ın deepfake versiyonu daha sonra çeşitli kripto proje ekipleriyle Zoom toplantıları yapmak üzere kullanıldı ve ekipler belirli bir bedel karşılığında projelerini Binance’te listeleme vaadiyle kandırılmaya çalışıldıklar.

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