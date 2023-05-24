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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in kripto saklama platformu Ceffu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, saklama platformunun ayrı hesaplar ve cüzdanlar tuttuğu için soğuk cüzdanlardaki müşteri fonlarının şirket fonları ile asla karışmadığını söyledi. Ceffu’nun açıklaması Reuters’in bir kez daha Binance’i hedef alarak kullanıcı fonlarının şirket fonları ile karıştırıldığıyla suçlamasının ardından geldi.

Ceffu Müşteri Fonlarını Asla Soğuk Cüzdanlara Karıştırmaz

Binance’in kurumsal kripto saklama çözümü Ceffu, resmi Twitter hesabından kurumsal müşteriler için sunulan saklama platformunun ayrı hesap ve cüzdan sistemleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Açıklamada, kurumsal müşterilerin soğuk cüzdanlara yatırdıkları fonların şirket fonları ile asla karıştırılamayacağı belirtildi.

Ceffu, açıklamasında borsa dışı uzlaştırma çözümü Mirror‘un nasıl tamamen güvenli ve emniyetli olduğunu da açıklık getirdi. Açıklamaya göre kurumsal müşteriler kripto paralarınını Ceffu’nun soğuk cüzdanına kilitlemelerinin ardından, cüzdandaki kripto para miktarı Binance hesaplarında 1:1 oranında kredilendirir ve aslında varlıklar her zaman Ceffu’daki soğuk cüzdanlarda kalır.

Ceffu, müşterilerin soğuk cüzdanlarının güvenliğinden Binance borsasında kripto para ticareti yapmalarını sağlarken Binance ile entegre olan tek kurumsal saklama çözümü olarak hareket ediyor:

Çözümlerimiz ISO 27001/27701 sertifikalıdır, SOC 2 Tip 1 ve Tip 2 onaylıdır ve varlık ve bilgi güvenliği ile veri gizliliğine olan bağlılığımızı gösteren periyodik güvenlik incelemelerinden geçer. Soğuk cüzdanlarımız da üçüncü taraf tür sigortası kapsamındadır.

Reuters’in haberi sonrası açıklama yapan Binance İletişim Direktörü Patrick Hillman “Bu hikaye o kadar zayıf ki, kendilerini bir iftira davasından korumak için şeffaf bir girişimle ‘Reuters, Binance müşteri fonlarının kaybolduğuna veya alındığına dair hiçbir kanıt bulamadı’ ifadesini öne çıkarmak zorunda kaldılar.” dedi.

Binance CEO’su CZ ise Reuters‘in haberini görmezden gelerek Bitcoin Pizza Günü’ne odaklanmayı tercih etti.

Reuters, Bundan Önce de Binance İçin FUD Yaymıştı

Binance CEO’su CZ, geçmişte birçok kez Reuter’in borsayı hedef alarak FUD yayma amacıyla yaptığı birçok habere karşı çıkmıştı. CZ, haberlerin ardındaki aan figür olan gazetecinin eksik gerçekler ve verilerle kripto para borsasını hedef almaya devam ettiğini ifade etmişti.

Kripto para borsası, kısa süre önce Reuters’in çarpıcı bir haberine de sert bir dille karşı çıkmıştı. Reuters, İsrailli yetkililerin 2021’den bu yana Hamas ve DAEŞ gibi terörist gruplarla bağlantılı 190 Binance hesabını ele geçirmesiyle ilgili haberinde kritik gerçekleri gözden kaçırdığını açıklamıştı. Reuters, bundan önce ise kripto para borsasının kara para aklamayı önlemedeki kontrol ve denetim mekanizmasının zayıf olduğuna ilişkin haberler yapmış, borsa tüm bu iddialara karşı çıkmıştı.