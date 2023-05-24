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Kripto para borsalarının yatırım şirketleri aracılığıyla destek olduğu altcoin kritik seviyeye doğru ilerliyor. Solana ve diğer örnekleri 2021 yılında tecrübe edenler bu tarz büyük yatırımcıların desteğini alan altcoinleri boğada neler beklediğini biliyor. Ayı piyasaları alım için cazip zamanları temsil ediyor ve fiyat önemli destek seviyesine düşebilir.

Binance, Coinbase Yatırım Yaptığı Proje

336 milyon dolar yatırım alan ve 2 milyar dolar değerlemeye ulaşan Mysten Labs/Sui başta Binance olmak üzere çok sayıda güvenilir kripto yatırım şirketinin desteğini aldı. Erken dönemde gelecek gördükleri projelere yatırım yapan kripto fonları buradan ciddi kazançlar elde ediyor. Üstelik ayı piyasasının zorlu şartlarına rağmen ciddi rakamları bu işe ayırıyorlar. Peki SUI Coin’in arkasındaki şirket olan Mysten hangi şirketlerden yatırım aldı?

Andreessen Horowitz (a16z)

Redpoint

Lightspeed Venture Partners

Coinbase Ventures

Electric Capital

Standard Crypto

NFX

Slow Ventures

Samsung Next

Lux Capital

Scribble Ventures

Hack VC

Finality Capital Partners

Jump Crypto

Apollo Capital

Binance Labs

Franklin Templeton Investments

Circle Ventures

Ve daha birçok şirket 2021 A, 2022 B serisi yatırım turlarına katıldı.

SUI Coin Alınır Mı?

Kurumsalların desteğini arkasına alan bu tarz altcoinler genelde sıkı denetimlerden geçer. Bu da SUI Coin’in piyasanın geri kalanından büyük ölçüde ayırıyor. Fiyat cephesine dönersek cazip bir alım noktası bulmak mantıklı olacaktır.

SUI fiyatı 4 Mayıs’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu süre zarfında, 1,05 dolarlık yatay destek alanında birçok kez sıçradı. Fiyat hareketi, düşüş formasyonu olarak kabul edilen azalan bir üçgen oluşturdu. Alçalan üçgen genellikle kırılmalara yol açar. 24 Mayıs’ta SUI fiyatı nihayet 1,05 dolarlık desteğin altına indi ve üçgeni kırdı.

Altı saatlik RSI düşüş eğiliminde ve inişin devamını destekliyor. Kısa vadede bu kırılma BTC cephesindeki olumsuzluk da devam ederse 0,7 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir. Öte yandan, 1,05 dolarlık alanın geri alınması, bu düşüş eğilimli SUI fiyat tahminini geçersiz kılacak ve trendin hala yükselişte olduğunu gösterecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.