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Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!

Kripto veri şirketi Kaiko, Ethereum üzerindeki DeFi borç verme ve borç alma protokollerini izlemek için piyasa verilerini takip eden ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu.
15:05
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri şirketi Kaiko, Ethereum üzerindeki DeFi borç verme ve borç alma protokollerini izlemek için piyasa verilerini takip eden ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirketin son ürünü Aave başta olmak üzere önde gelen üç DeFi protokolü hakkında veri sağlayacak.

Hedefteki DeFi Protokolleri

Paris merkezli kripto veri şirketi Kaiko‘nun yeni veri ürünü Aave, Compound ve MakerDAO‘yu takip edecek. Kaiko’nun verilerine göre, bu protokollerde şu anda yaklaşık 15 milyar dolar tutuluyor. Bu, borç verme ve borç alma protokollerinde kilitli toplam likiditenin yüzde 78’inden fazlasına karşılık geliyor.

Kaiko’nun yeni ürünü borçlanma, mevduat, geri ödeme, para çekme ve tasfiye işlemlerini takip edecek olması bakımından uzmanlar tarafından oldukça önemli olarak değerlendiriliyor. Diğer şeylerin yanı sıra, borç verme ve borç alma piyasasını izlemek, ticaret stratejilerini optimize etmek, getiriyi analiz etmek ve cüzdan hareketlerini izlemek için kullanılabilir.

Son Gelişmeler Ürünün Önemini Artırdı

Zincir üstü (on-chain) piyasa verileri genel müdürü Philippe Redaelli, The Block’a yaptığı açıklamada, bir süredir geliştirme aşamasında olmasına rağmen, ürünün “piyasadaki son olaylardan sonra daha fazla odak noktası haline geldiğini” söyledi. Redaelli, dev kripto para borsası FTX‘in çöküşünün, sundukları şeffaflık ve finansal fırsatlar nedeniyle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan DeFi protokollerinin kullanımında kayda değer bir artışa yol açtığını belirtti.

Redaelli, “FTX’in para çekme işlemlerini durdurduğunu açıklamasının ardından Aave ve Compound’un kullanıcı tabanı yüzde 60 arttı. Bu, piyasa katılımcılarının token’lar, kendi kendine saklama ve işlem gören varlıklara sahip merkezi bir aracının olmaması gibi özelliklerden dolayı DeFi’nin faydalarını çok somut terimlerle ölçmeye başladığı anlamına geliyor.” eklemesini yaptı.

Yeni ürüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kaiko CEO’su Ambre Soubiran ise “Verilerimiz güvenle destekleniyor ve kripto para endüstrisinin tüm finansal yönleri hakkında şeffaflık sağlıyor” dedi.

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