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Alım Fırsatı Mı? İlk 10’daki Kriptoya 27 Mart’a Kadar Dikkat!

Kısa vadede nasıl performans gösterecek? Mart 27 tarihi onun için neden bu kadar önemli?
21:15
28 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoinlerden ikisi hatta üçü için önümüzdeki ay çok büyük gelişmeler yaşayacağız. Ancak biri çok başka. Kripto para yatırımcıları yaklaşık lansman tarihi açıklandıktan sonra bu altcoine yoğun ilgi göstermişti. Fakat bugünlerde genel piyasalarda yaşanan düşüş nedeniyle onun da fiyatı düştü. Peki bu bir alım fırsatı olabilir mi?

Polygon (MATIC)

Yaklaşan zkEVM yükseltmesi etrafındaki hype fiyatın hızla yükselmesini sağlamıştı. Ancak buna rağmen büyük güncelleme unutulmuş gibi fiyatta düşüş yaşanıyor. Polygon (MATIC) fiyatı şu anda düşüş eğilimi gösteriyor. Fiyat modeline göre, önümüzdeki günlerde daha fazla kayıp yaşanabilir. Peki güvenlik noktasında çok büyük avantajlar getirecek olan zkEVM yükseltmesi MATIC Coin fiyatını yukarı çekmeye devam edebilecek mi?

Yakın geçmişte tam bir hayal kırıklığına dönüşen Merge var. Bu yükseltme dünyanın en büyük akıllı sözleşme platformunun PoW konsensüs mekanizmasından PoS yapısına geçişi temsil ediyordu. Üzerine yıllarda çalışıldı ve adeta havadaki uçağın motoru değiştirilir gibi ağ aktifken bu yükseltme yapıldı. Ancak fiyat bu muhteşem teknolojik gelişmeye cevap vermedi. Çünkü piyasalarda 2022 yılının o döneminde kaos hakimdi. Ethereum ağının dezenflasyonist sürecini başlatan hamle bile beklenen fiyat performansını doğurmadı. Yani zkEVM yükseltmesinin fiyata ne denli etki edeceğini ancak o günün piyasa koşulları belirleyecek.

MATIC Coin Yorum

Popüler kripto analisti Crypto Tony, MATIC Coin fiyatının 1,34 dolar civarındaki yerel dirence doğru bir rahatlama rallisinin ardından mevcut aralıktan daha düşük bir dip yapmasını bekliyor. Son 7 gün içinde Polygon fiyatı %12’nin üzerinde bir düşüş yaşadı. Buna kıyasla, Bitcoin fiyatı aynı dönemde sadece %4’lük bir düşüş yaşadı. Yani hype bir miktar sönmüş gibi görünüyor.

Fakat kripto para piyasalarındaki genel hissiyat toparlanmaya başlarsa zkEVM yükseltmesinin MATIC fiyatını beslemeye devam ettiğini görebiliriz. Zayıfta olsa Merge sürecinde de bunu gördük. Olay tarihi yaklaştıkça fiyat haberin beklentisiyle yükselmeye başlar ve olay gerçekleştiğinde spekülatif hareket beklentisiyle alanlar oyundan ayrılır. MATIC Coin’in hali hazırda ATH seviyesinden fazla uzaklaşmış olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Birçok altcoin halen tepe noktanın %70 altında bulunurken MATIC Coin sadece %56 altında bulunuyor.

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