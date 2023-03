Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı sayısız olumsuzluğun ardından yeniden 23.400 dolarlık destek bölgesinin üzerine çıktı. Burada mücadele etmeye devam ediyor. Ancak ayılar 2022 yılının bittiğine bir türlü ikna olmamış olacak ki satış baskısını sürdürüyorlar. Peki Mart ayında Bitcoin (BTC)’i neler bekliyor? Kripto paralar üç ay üst üste yükselebilecek mi?

2023 Mart Ayı Kripto Tahminleri

Bugün 28 Şubat ve aylık kapanışa saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri yatay seyrediyor ve dolar endeksindeki (DXY) yükseliş şimdilik durulmuş gibi görünüyor. Gözler Bitcoin fiyatında ve ani bir atak ayın çok daha iyi bir seviyede kapanmasını sağlayabilir. Diğer taraftan on-chain alarmlar çalıyor. Bugün ciddi miktarda BTC hareket (CDD) ettirildi ve ağırlıklı türev piyasalarına stablecoin girişleri oldu. Türev piyasalarına artan girişler bize kısa süre sonra volatilitenin artabileceğini gösterirken yüksek CDD verisi genellikle düşüşlerden önce görülmektedir.

Material Indicators, gün içindeki birkaç Twitter gönderisinden birinde şunları yazdı;

“Aylık mumu 50 Aylık Hareketli Ortalamanın üzerinde kapatma şansını artırmak için daha fazla Bitcoin teklif likiditesinin aktif trade aralığına girdiğini görmek isteriz. Hacim zayıftı, bu yüzden bu aşamada yükseliş hissetmiyorum”.

Bitcoin Mart 2023 Tahmini

Material Indicators Mart ayının Federal Rezerv’in faiz artırımına ilişkin bir sonraki hamlesi nedeniyle hareketli bir dönem olacağını düşünüyor. Bu karar 22 Mart’ta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından verilecek. Son gelen veriler talep kaynaklı enflasyonda artışa işaret ederken ekonomideki canlılığa dair karışık sinyaller geliyor. 14 Mart tarihinde Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandığında Fed’in 22 Mart tarihinde alacağı faiz kararı ve hatta tavan faize dair beklentiler de büyük ölçüde netleşecek.

“50 Aylık MA – 23.128 dolar arasında kapanış = Yeşil Aylık kapanış”.

Material Indicators ayın yeşil kapanması gerektiğini söylüyor. Diğer tarafta ise The Wolf of All Streets unvanıyla tanınan trader ve podcast sunucusu Scott Melker bazı tahminlerde bulundu.

“Boğa kırıcısı (kırmızı bölge) şu anda destek olarak duruyor. Hala 21,473 dolar ile 25,212 dolar arasında kimsenin olmadığı bir bölgede”.

Bu arada DXY cephesindeki kararsızlık risk piyasalarında bir nebze rahatlamayı da beraberinde getirdi. ABD dolar endeksi (DXY), bir önceki haftadan elde ettiği kazançları geri vermesinin ardından bir geri dönüş gerçekleştiremeyerek günün en düşük seviyelerine geriledi.