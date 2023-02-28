Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Liquity (LQTY) Coin Nasıl Alınır?

Liquity, ETH teminatına faiz oranı ödemeden kripto para ödünç almak için merkezi olmayan bir uygulama olarak tanımlanıyor.
20:00
28 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Liquity, ETH teminatına faiz oranı ödemeden kripto para ödünç almak için merkezi olmayan bir uygulama olarak tanımlanıyor. Liquity’nin borçlanma platformu, merkezi olmayan krediler için likidite sağlamak üzere LQTY ve LUSD olmak üzere iki tokenı entegre ediyor.

Liquity (LQTY) Nedir?

DFINITY’de İnternet Bilgisayarının (IC) geliştirilmesinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalışan Robert Lauko, Nisan 2021’de protokolü hayata geçirdi. Liquity’nin kurucusu ve araştırma müdürü olarak üstlendiği yeni görevinde, çoğu Pantera Capital ve Polychain’den olmak üzere üç fonlama turunda 8,4 milyon dolar fon sermayesi aldı.

Ekim 2022’de Liquity, Chicken Bonds aracılığıyla bir yenilik daha ekledi. Liquity’nin stablecoin’inden yararlanan Chicken, güçlendirilmiş bir LUSD – bLUSD ile getiri artırıcı bir bağlanma mekanizması sundu. Bu, LUSD mevduat sahiplerinin teminatlandırılmış borç karşılığında daha da yüksek kazançlar elde edebileceği anlamına geliyor.

Liquity diğer merkezi olmayan uygulamalardan biraz farklı olarak lanse ediliyor. En iyi şekilde temel borç verme protokolü olarak tanıtılıyor çünkü Liquity’i gerçekten kullanmak için frontend operatörlerine ihtiyaç var. Başka bir deyişle, Liquity daha çok ikili tokenomiklerinin yönetim mantığını sunan bir altyapı uygulamasıdır.

DeFi geliştiricileri daha sonra hizmetlerini Liquity Protokolüne bağlamak için izinsiz olarak bir web sitesi oluşturabilir.

Liquity’nin temelinde “İstikrar Havuzları” yer alır. Bunlar, likidite sağlayıcıları (LP’ler) tarafından sağlanan likiditeyi bir havuzda toplayan akıllı sözleşmelerdir. Denklemin borçlanma tarafında, borçlular Liquity’nin “Trove” olarak adlandırılan teminatlandırılmış borç pozisyonuna (CDP) girerler.

LQTY Coin Nereden Alınır?

LQTY Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. LQTY Coin; Binance platformunda LQTY/BTC ve LQTY/USDT paritelerinde işlem görüyor. LQTY Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 2,3 dolardan alım satım işlemi görüyor.

LQTY satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de LQTY Coin satın alabilirsiniz. LQTY/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. LQTY/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından LQTY Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Her An Operasyon Çekebilirler!
Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Her An Operasyon Çekebilirler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yükselecek Mi? En Büyük Kripto Para Uzmanlarından Birinin Gözdesi!
Teknik Konuşuyor! Polygon’un MATIC’inde Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023