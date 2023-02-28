Liquity, ETH teminatına faiz oranı ödemeden kripto para ödünç almak için merkezi olmayan bir uygulama olarak tanımlanıyor.

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Liquity, ETH teminatına faiz oranı ödemeden kripto para ödünç almak için merkezi olmayan bir uygulama olarak tanımlanıyor. Liquity’nin borçlanma platformu, merkezi olmayan krediler için likidite sağlamak üzere LQTY ve LUSD olmak üzere iki tokenı entegre ediyor.

Liquity (LQTY) Nedir?

DFINITY’de İnternet Bilgisayarının (IC) geliştirilmesinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalışan Robert Lauko, Nisan 2021’de protokolü hayata geçirdi. Liquity’nin kurucusu ve araştırma müdürü olarak üstlendiği yeni görevinde, çoğu Pantera Capital ve Polychain’den olmak üzere üç fonlama turunda 8,4 milyon dolar fon sermayesi aldı.

Ekim 2022’de Liquity, Chicken Bonds aracılığıyla bir yenilik daha ekledi. Liquity’nin stablecoin’inden yararlanan Chicken, güçlendirilmiş bir LUSD – bLUSD ile getiri artırıcı bir bağlanma mekanizması sundu. Bu, LUSD mevduat sahiplerinin teminatlandırılmış borç karşılığında daha da yüksek kazançlar elde edebileceği anlamına geliyor.

Liquity diğer merkezi olmayan uygulamalardan biraz farklı olarak lanse ediliyor. En iyi şekilde temel borç verme protokolü olarak tanıtılıyor çünkü Liquity’i gerçekten kullanmak için frontend operatörlerine ihtiyaç var. Başka bir deyişle, Liquity daha çok ikili tokenomiklerinin yönetim mantığını sunan bir altyapı uygulamasıdır.

DeFi geliştiricileri daha sonra hizmetlerini Liquity Protokolüne bağlamak için izinsiz olarak bir web sitesi oluşturabilir.

Liquity’nin temelinde “İstikrar Havuzları” yer alır. Bunlar, likidite sağlayıcıları (LP’ler) tarafından sağlanan likiditeyi bir havuzda toplayan akıllı sözleşmelerdir. Denklemin borçlanma tarafında, borçlular Liquity’nin “Trove” olarak adlandırılan teminatlandırılmış borç pozisyonuna (CDP) girerler.

LQTY Coin Nereden Alınır?

LQTY Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. LQTY Coin; Binance platformunda LQTY/BTC ve LQTY/USDT paritelerinde işlem görüyor. LQTY Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 2,3 dolardan alım satım işlemi görüyor.

LQTY satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de LQTY Coin satın alabilirsiniz. LQTY/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. LQTY/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından LQTY Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.