Kripto paralar veya daha geniş çerçevede dijital varlıklarla alakalı Goldman Sachs yöneticisi bazı yorumlar yaptı. Yıllar geçtikte düşünceler nasıl değişiyor?

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Dünyanın en köklü finans şirketlerinden birinin üst düzey yöneticisi kripto paralarla alakalı yeni açıklamalar yaptı. Düzenleyici baskı birçok kurumsalın kripto para piyasalarına ağızları sulansa da girmesine izin vermiyor. ABD’li kurumlar kripto ile yakından ilgili geleneksel finans kurumlarını üstü kapalı şekilde risklerini ayarlamaları konusunda tehdit ediyor. Peki 154 yıllık finans devi Goldman Sachs ne düşünüyor?

Goldman Sachs ve GS DAP

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri ve alelade bir analistin görüşlerinden daha önemli raporları, açıklamaları olduğu için GS son derece kritik yer işgal ediyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, blockchain teknolojisini ciddi anlamda destekliyor ve blockchain üzerinde bir tokenizasyon platformu geliştiriyor. Blockchain ve kripto endüstrisi olgunlaştıkça, ülkeler ve bankalar kullanım alanlarının ve potansiyelinin farkına varıyor. Goldman Sachs’ın küresel dijital varlıklar başkanı Mathew McDermott, Bloomberg’e verdiği demeçte bankanın blockchain teknolojisini “son derece desteklediğini” ve personelini genişletmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Banka, özel bir blockchain üzerine inşa edilmiş bir tokenizasyon platformu olan GS DAP’ı hali hazırda inşa ediyor. Hong Kong, 102 milyon dolar değerinde tokenize yeşil tahvil satışı için GS DAP platformunu kullandı. Avrupa Yatırım Bankası da tahvil ihracı işlemlerini beş günden 1 güne indirmek için bunu kullanıyor.

Blockchain Başarılı ve Kripto Anlaşılacak

GS DAP takas, hisse senedi fiyatlandırması ve İlk Halka Arz (IPO) için verimli olduğundan, McDermott bunun diğer varlıklar için de kullanılabileceğine inanıyor. Yönetici, alternatifler, fon birimleri, türevler ve özel sermaye için potansiyel kullanım alanları görüyor.

“Blockchain platformu yatırımcıların daha fazla veri görmesine, daha fazla şeffaflığa sahip olmasına, bir varlık üzerinde daha doğru fiyatlandırma yapmasına olanak tanıyacak ve bu da daha fazla likiditeyi teşvik edecek ve umarım ikincil piyasada daha fazla yatırımcı getirecektir.”

Peki McDermott rakipleri için ne düşünüyor? Ethereum ağı dünyanın bilgisayarına dönüşüyor ve blockchain tabanlı hizmetlerin ne kadar harika olduğunu herkes görüyor. Ancak McDermott kripto tabanlı blockchain çözümlerine sıcak bakmıyor. O halde açtıkları GS DAP platformunun SQL veri tabanına bağlı çalışan bir sistemden farkı ne? Verilerin değiştirilemeyeceğinin, platformun kapanmayacağının vesair hiçbir şeyin garantisi yok. Fakat kripto paralar “güvene ihtiyaç” duyulmaması için inşa edildi. GS DAP platformunda güvene ihtiyaç var.

O halde güncel durumdan birkaç çıkarım yapabiliriz.

Özel blockchain girişimleri güvensizdir.

Halka açık blockchainlerin kıymeti ancak bunların yaygınlaşması ve ana eksik yönlerinin “güvene ihtiyaç” olduğunun görülmesi gerekiyor.

Merkez bankalarının CBDC girişimleri mevcut sınırsız para basma, mahremiyet ihlal eden yetkiler ve diğer her türlü olumsuzlukla birlikte başlatılıyor.

O halde insanlar blockchain tabanlı itibari para birimlerinin güvensiz olduğunu görüp kripto paralara yöneleceği için dolaylı yoldan faydalıdır.

Yıllar önce blockchain’in mevcut SQL tarzı veri tabanı yapılarından daha havalı bir şey olmadığını söyleyenler;