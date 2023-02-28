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Unity Oyun Geliştiricileri İçin Kripto Para Müjdesini Verdi! 13 Ayrı SDK! Birçok Altcoin Var!

Oyun geliştiricileri için artık işler daha kolay. Birçok altcoin projesiyle entegre çalışan uygulamalar geliştirebilecekler.
18:49
28 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Web3 sadece fonların, girişim şirketlerinin, bankaların ve kripto para geliştiren vakıfların gündeminde değil. Dünyanın en popüler oyun motorlarından biri olan Unity bugün önemli bir müjdeyi açıkladı. Oyun geliştiricileri artık Web3’e çok daha rahat hazırlanabilecek. Çünkü gerekli kod araçlarına, kod kütüphanelerine erişebilecekleri yeni kategori aktif hale getirildi.

Unity Web3 Adımı

Birçok oyunun geliştirildiği motor olan Unity bugün önemli bir adım attı. Unity Asset Store‘da oyunlarda merkeziyetsizliği mümkün kılan teknolojilerle ilgilenen geliştiricileri desteklemek için incelenmiş çözümler içeren yeni bir “Merkeziyetsizlik” kategorisi aktif hale getirildi. Bu bağlamda ademi merkeziyetçilik, genellikle oyuncuların daha sonra satabilecekleri veya takas edebilecekleri oyun içi kaynakları yaratmalarına, kazanmalarına veya elde etmelerine olanak tanıyan oyunlardaki sahiplik modellerini ifade eder. Varlık Mağazasındaki bu özel sayfa, ilgilenen geliştiricilerin dijital varlıkları yönetmek, akıllı sözleşmeler kurmak, oyunlarına blockchain tabanlı çözümler üretmek için doğrulanmış çözümlere ulaşmalarını sağlayacak.

Bu kategoride 13 yeni doğrulanmış çözüm bulunmaktadır. Bunların birçoğu hali hazırda kripto tokeni olan projelerdir;

  • AIKON ORE ID – AIKON’un ORE ID’si, geliştiricilerin ilk oturum açtıklarında bir Blockchain hesabı oluşturmalarına olanak tanıyan tek oturum açma platformudur.
  • Algorand – Algorand SDK, geliştiricileri Algorand ağından yararlanırken dijital varlıkları ve ilkelleri oyunlarına kolayca entegre etmeleri için araçlarla donatır.
  • Altura – Altura’nın API ve SDK’ları, geliştiricilerin oyun içinde NFT’ler oluşturmasına, güncellemesine ve aktarmasına olanak tanır.
  • Aptos Labs, oyun geliştiricilerin Aptos üzerinde inşa etmeye başlamasına olanak tanıyan bir yazılım geliştirme kiti oluşturdu.
  • Dapper Labs – Unity için Flow SDK, Unity geliştiricilerinin oyunlarını ve uygulamalarını Flow ağı ile entegre etmelerini sağlar.
  • Immutable X – Ethereum üzerinde ana akıma hazır web3 oyunları oluşturmak ve ölçeklendirmek için lider bir geliştirici platformu
  • Infura (ConsenSys) – Infura’nın altyapısı ve araç paketi, geliştiricilerin EVM uyumlu herhangi bir blockchain oluşturmasına ve bunlara bağlanmasına yardımcı olur.
  • Metamask (ConsenSys) – Bu SDK, geliştiricilerin projelerine yükleyebilecekleri bir kütüphanedir ve kullanıcıların Unity üzerinde geliştirilen herhangi bir oyun için bir MetaMask Cüzdan istemcisine kolayca bağlanmasına yardımcı olur.
  • Nefta – Bu SDK, geliştiricilere dijital varlıkların, çok zincirli cüzdanların, tokenlerin, özel pazar yerlerinin, beyaz etiket hizmetlerinin ve daha fazlasının sorunsuz entegrasyonuna erişim sağlar.
  • Pocketful of Quarters – Quarters SDK, geliştiricilerin sosyal ve birlikte çalışabilir oyunlar yaratmaya odaklanmalarını sağlayan bir tak ve çalıştır para kazanma aracıdır.
  • Solana – Unity için Solana SDK, oyun geliştiricilerinin Solana tabanlı NFT’leri, tokenleri ve on-chain programları Unity oyunlarına kolayca entegre etmelerini sağlar.
  • Tezos – Tezos SDK, oyuncu hesaplarının oyunlar arasında bağlanması, oyun içi öğelerin ve para birimlerinin basılması, trade ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli özelliklerle birlikte gelir.
  • Truffle (ConsenSys) – Truffle, Ethereum için kapsamlı bir akıllı sözleşme geliştirme çerçevesidir.

Unity Nedir?

Unity, her ölçekten içerik oluşturucunun vizyonunu başarıyla gerçekleştirmesi için dünyanın önde gelen platformudur. Bu oyun motorunda cep telefonundan, oyun konsollarına kadar aklınıza gelebilecek hemen her yerde çalışan oyunlar, uygulamalar geliştirebilirsiniz. Özellikle NFT coşkusunun patlamasıyla birlikte blockchain tabanlara ilgi artmıştı. Bu son duyuru, oyun geliştiricilerinin mevcut ve yeni oyun projelerinde blockchain teknolojisini daha aktif kullanabilmelerine yardımcı olacaktır.

Bu kategori açılmadan önce de örneğin oyuna MetaMask desteği getirilebiliyordu ancak biraz daha zorlayıcı oluyordu. Özetle güzel adım ancak daha fazla yapılacak çok iş var.

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