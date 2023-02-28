Büyük gelişmeyi günler öncesinde duyurmuştuk ve beklendiği gibi oldu fiyat yükseliyor.

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Pazar günü yaptığımız duyuruda bugün sonuçlanacak oylamanın fiyatta ciddi dalgalanmaya neden olabileceğinden bahsettik. Saat 18:00’da sonuçlanacak oylamada bir sürpriz olmazsa fiyatta çift haneli artış bekleniyordu. Dakikalar içinde %6 oranında yükselen fiyat artmaya devam ediyor. Önemli gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ise daha az riskle olaylara bağlı kazançlarını artırıyor.

KLAY Neden Yükseliyor?

Klaytn (KLAY) yakım önerisi kabul edildi. 3 yıl 8 ay içinde kullanılmayan 5,28 milyar KLAY yakılacak. Toplamda arzın %75’inin yakılması hedefleniyor. 22 Şubat’ta Klaytn ekibi, daha sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir token ekonomisi sağlamak amacıyla KLAY tokenomics’in optimizasyonunu öneren KGP-6’yı Klaytn Yönetişim Konseyi’ne (GC) sunmuştu. 31 GC üyesinden 26’sı teklife katıldı ve %100’ü teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Klaytn ana ağının lansmanındaki Token Üretme Etkinliği (TGE) sırasında ihraç edilen miktar ve blok ödüllerinden elde edilen miktar dahil olmak üzere toplam KLAY arzı yaklaşık 11 milyar KLAY’dir ve bunun yaklaşık 3,073 milyar KLAY’i şu anda dolaşımdadır.

Mevcut emisyonlar blok başına 6,4 KLAY’e düşürülmüştür ve bu da yıllık yaklaşık 200 milyon KLAY’e denk gelmektedir.

Stratejik geri alımlar ve gas ücretlerinin yakılması yoluyla bugüne kadar 75 milyondan fazla KLAY yakılmıştır.

Onaylanan teklif ise aşağıdaki gibidir;

Vakıf, başlangıçta son 3 yıl 8 ay içinde kullanılmayan 5,28 milyar KLAY’ı yakmayı ve kaldırmayı hedeflemektedir.

Klaytn’ın Yönetişim Konseyi (GC) ile işbirliği içinde herhangi bir kullanım durumu bulunamazsa, 3 yıl içinde 2 milyar KLAY daha yakılacak ve arzdan çıkarılacaktır.

Klaytn Büyüme Fonu (KGF) ve Klaytn İyileştirme Rezervi (KIR) birleştirilerek Klaytn Topluluk Fonu (KCF) olarak yeniden kurulacak ve yeni bir operasyonel fon olan Klaytn Vakıf Fonu (KFF) oluşturulacaktır.

Topluluk Fonu (KCF) olarak yeniden kurulacak ve yeni bir operasyonel fon olan Klaytn Vakıf Fonu (KFF) oluşturulacaktır. İlk 5,28 milyar KLAY’in yakılması ve ekosistem fonlarının yeniden dengelenmesi, şu anda 2. çeyreğin başlarında yapılması planlanan Kore hardfork’u ile aynı zamana denk gelecek.

KLAY’i deflasyonist bir varlık olarak kurmanın uzun vadeli hedefini göz önünde bulundurarak, token emisyonlarına daha fazla görünürlük sağlayacak yönetim modellerini uygulayarak KLAY arzını yönetirken KLAY talebinin büyümesini desteklemeye ekip devam edecek.

Klay Coin Geleceği

Birçoğunun yanlış biçimde paylaştığı gibi arz bir anda düşmeyecek. En azından tokenekonomik önerisine göre bunun zamanla olacağını görüyoruz. Fiyat zaten uzun süredir bu beklentiyle yükseliyor. Eğer maddelerde bahsi geçen hard fork döneminde kripto para piyasaları genel olarak olumlu seyrederse fiyatta ciddi anlık artışlar görülebilir.

Elbette işe yaramayan bir projenin arzı çok düşükte olsa yok olmaya mahkumdur. Projenin detaylarını incelemek için Klaynt Nedir yazımızı aratıp okuyabilirsiniz.