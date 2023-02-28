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İsviçre’nin en büyüklerinden birinin uzman piyasa analisti Bitcoin ve kripto paralara dair önemli açıklamalar yaptı. Kripto yatırımcıları sonu gelmeyen kötü haberlerden yılmış olsa da Bitcoin (BTC) iki aydır istikrarlı yükselişler yaşıyor. Birkaç saat içinde gelen devasa alımlarla birlikte fiyat hızla yükseliyor ardından daha yüksek dipler yapmak için mücadele ediyor.

Bitcoin Düşer Mi?

UBS stratejistleri, yaklaşan Mt. Gox iflas geri ödemelerinin Bitcoin fiyatı için endişe verici sonuçlar doğurmayacağını düşünüyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.500 dolar seviyesine yakın seyrediyor ve birçok olumsuz habere rağmen 23.400 dolar desteği geri kazanıldı. Bitcoin fiyat hareketi için önemli bir an, feshedilmiş Japon borsası Mt. Gox‘ın tasfiye süreci olabilir. UBS’de stratejist olan Ivan Kachkovski, yaklaşık on yıllık bir sürecin ardından, alacaklıların fonlarının bir bölümünü geri almak üzere olduklarını söyledi.

Mevcut plan alacaklılara geri ödeme yöntemleri ve zamanlaması konusunda çeşitli seçenekler sunuyor. Kachkovski şunları söyledi;

“Bunlardan en önemlileri, ilk olarak, erken bir toplu ödeme almak ya da daha fazla işlem ve ek varlık geri kazanımları için beklemek ve ikincisi, fiat veya kripto olarak fon almaktır”.

Geri ödeme seçeneğini belirlemek için son tarih şu anda 10 Mart olarak belirlendi ve ödemeler bu yılın Eylül ayında başlayabilir. En büyük alacaklılardan biri Bitcoin cinsinden iadeyi talep ettiği için satış baskısının zayıfladığından bahsetmiştik.

MTGOX ve Bitcoin Fiyatı

Borsanın elindeki BTC miktarı yaklaşık 142 bin ve bugünün kabaca işlem hacminin %16’sını temsil ediyor. Kachkovski, erken benimseyenlerin çoğunun kriptoya inanmaya devam etmesi nedeniyle, bu iadelerinin çoğunun zaten satışa gitmeyeceğini düşünüyor. Kachkovski, piyasaya yeni arz gelebileceğini, ancak bunun en azından daha az konsantre olacağı anlamına geldiğini belirtti.

“Piyasanın Mt.Gox’tan gelen büyük satışları ne ölçüde fiyatlandırdığını tahmin etmek kesinlikle zor. Bununla birlikte, bu tür haberlerin BTC’nin son zamanlardaki şaşırtıcı esnekliği için – esas olarak perakende kaynaklı olabileceğine inandığımız – ek bir faktör olabileceğini düşünüyoruz.”

Özetle BTC cinsinden iadeler, Bitcoin’e olan güven ve kripto para piyasasındaki artan likidite nedeniyle Kachkovski yılların FUD’ının korkulduğu gibi bir sonuç doğurmayacağını düşünüyor.