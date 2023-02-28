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Dev hedge fonlarından birini yöneten milyarder kripto para piyasalarındaki büyük çöküşü önceden tahmin etmişti. Yakın zamanda yeni bir röportaj verdi ve kripto para yatırımcılarını yeniden uyardı. Peki bu uyarısı beklediği yeni çöküşle ilgili mi? Kripto paralar için sırada ne var? Chamath Palihapitiya ve son tahminlerini ele alıyoruz.

Kripto Çöküşünü Bilen Milyarder

Milyarder risk sermayedarı Chamath Palihapitiya kısa süre önce verdiği röportajda yeniden kripto paraları gündemine aldı. 2021’in sonlarında yaklaşan kripto çöküşüyle ilgili uyarılarda bulunan isim yatırımcıların şu anda iki rüzgarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki, S&P 500 için beklenenden daha düşük kazanç olasılığıyla ilgilidir.

“İki şeyle karşı karşıyayız. Birincisi, eğer gerçekten düşünürseniz, 13 ay önce bugün burada oturuyor olacağımızı ve Fed’in dokuz ay içinde artı veya eksi 500 baz puan artıracağını söyleseydim, bunun çılgınca olduğunu düşünürdünüz. Dolayısıyla bu ayıklık evresine giriyoruz, hepimiz işlerimizi nasıl farklı yapacağımızı ve bunun halihazırda toprağa yaptığımız yatırımlar için ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Şahsen benim için kurulum, kuyruk riskini artırıyor. Bu yüzden şu anda oldukça temkinliyim. S&P tarafında çok büyük dalgalanmalar görebiliriz. Bu kripto paraları da peşinden sürükleyebilir”.

İkinci risk ise Fed’in faiz oranlarını yüksek tutma olasılığı.

“Fed güvercinleşir, herkes teslim olur çünkü işler yavaşlıyor gibi görünür ve şimdi birdenbire, daha tutarlı bir temelde %4 ila %5 olacak nihai oranlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız çünkü Powell ipleri serbest bırakırsa o zaman enflasyon bir şekilde daha yapışkan hale gelir. Her iki yol da varlıkları yeniden fiyatlandırmaya götürüyor, sadece çok farklı yol bağımlılıklarında ve bu riskler benim için biraz daha yüksek ve bu yüzden oldukça muhafazakâr olmaya devam edeceğim.”

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Chamath Palihapitiya bu yıl sanılanın aksine büyük risklerin devam ettiğini ve kripto paralarda devasa kazanç ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyor. Diğer tarafta onun haklılığını destekler nitelikte birçok sorunumuz var. Örneğin Fed’in faiz tavanının daha da yukarı çıkması bekleniyor. 14 gün sonra gelecek yeni enflasyon rakamlarının aylar sonra yükselmeye başlamış olma ihtimali artıyor. Talep bazlı artan enflasyon Fed’in yeniden enflasyonun düştüğüne ikna olması için 3-4 aylık bir süre daha geçirmemize neden olabilir. Bu da en erken Haziran ayından sonraki toplantıda faiz tavanına ulaşılabileceğini gösterir.

O halde Fed 50,25,25 faiz artışları yapıp piyasayı biraz daha baskılamak isteyebilir. Bu da bize 5,75+ seviyelerinin en iyi senaryoda tavan olabileceğini söyler. Tüm bu artışlar kripto paralarda ikinci yarıya kadar büyük kazançların sınırlandırılacağı anlamına gelir.