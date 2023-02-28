Hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance adına yaşanan olumsuzluklar ile Binance Coin'de (BNB) son durum ne?

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Kripto para borsası Coinbase’in önümüzdeki ay içerisinde BUSD ticaretini askıya alacağını açıklamasının ardından Binance üzerindeki baskı artıyor. Ayrıca Forbes, Binance’ı FTX’inkine benzer şekilde müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçladı. Olumsuz haberlerin ardından Binance’ın yerel token’ı olan Binance Coin’de (BNB) son durum ne?

BNB’de Destek Bölgesi!

Binance Coin’in haftalık zaman dilimindeki teknik analizleri sonucunda fiyatının Nisan 2022 tarihinden bu yana 240 ila 360 dolar aralığında işlem gördüğü belirtildi. Kripto para biriminin fiyatı, Mayıs ayında kısa bir süreliğine belirtilen aralığın altına gerilese de bölgeyi geri aldı. Mevcut konum itibariyle BNB’nin fiyatı 360 dolar ile aralığın en üstüne yakın işlem görüyor ancak henüz bölgeye ulaşmadı.

Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) yukarı yönlü ve düşen bir direnç çizgisinden çıkarak 50’nin üzerine ulaştı. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketin devamını destekliyor. BNB fiyatı 360 doların üzerine çıkarsa, bir sonraki direnç bölgesi olan 470 dolara yükselebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte ralli ivme kaybederse, fiyat 240 dolar ile aralığın en altına düşebilir.

BNB Fiyat Tahmini!

BNB için günlük grafik, gelecekteki hareket için bir taslak sunabilir. Kripto para biriminin fiyatı, alçalan bir direnç çizgisiyle düştü. Bu nedenle Binance Coin’de sırasıyla 278,8 dolar ve 264,9 dolar destek seviyelerine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Sonrasında haftalık grafikte görüldüğü gibi uzun vadeli yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Öte yandan kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden bir kırılma, düzeltmenin tamamlandığını gösterebilir ve 360 dolar direnç alanına doğru bir artışa yol açabilir. Sonuç olarak en olası BNB fiyatı tahmini, yukarı yönlü harekete devam etmeden önce 265 dolara bir gerileme. Kısa vadeli alçalan direnç çizgisinin üzerinde bir kırılma, bu düşüş hipotezini geçersiz kılabilir ve 360 ​​dolarlık direnç alanına doğru bir artışa yol açabilir.