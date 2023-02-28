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Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk sosyal medya devini satın aldıktan sonra burada daha fazla vakit geçiriyor. Projeleri, hedefleri ve elde ettiği başarılar göz önüne alındığında Elon Musk sadece bir milyarder değil. Kitleleri yönlendirme kabiliyeti de son derece yüksek ve özellikle 2021 yılından beri kripto para yatırımcıları bunu yaşayarak görüyor.

AGIX Neden Yükseldi?

Yapay zeka odaklı altcoin projesi AGIX Token teknoloji kralı Elon Musk’ın ChatGPT’nin yeni bir versiyonu için planları olduğu söylentilerinin ardından yükseldi. Musk hafta sonu 130 milyon Twitter takipçisine yapay zekanın insanlık için oluşturduğu tehdit hakkında neler hissettiğini anlattı. Musk aynı zamanda OpenAI oluşumunun ilk dönemlerinde de burada bulunuyordu.

“Bugün biraz AI varoluşsal endişesi yaşıyorum… Ancak yapay zekanın varoluşsal kaygılarıyla ilgili olarak her şeyi göz önünde bulundurduğumda, yapay zekaya tanıklık etmek için şimdi hayatta olmayı, geçmişte hayatta olup olmamaya tercih ederim.”

Ertesi gün The Information’da yer alan bir haberde Musk’ın yapay zeka araştırmacılarıyla temasa geçtiği ve ChatGPT’nin yeni bir versiyonunun başlatılması için araştırma ekibi kurmak istediği iddia edildi. Musk bugün akşam saatlerinde de yapay zeka konulu paylaşımlar yapmaya devam etti.

AGIX ve Elon Musk

Tesla CEO’sunun, daha önce Google’ın ana şirketi Alphabet tarafından satın alınan bir yapay zeka firması olan DeepMind’da çalışan bir yapay zeka araştırmacısı olan Igor Babuschkin’i işe aldığı bildirildi. Söylentiler ve raporlar yayıldıkça, yapay zeka teknolojisini geliştirmek için temel bir misyona sahip bir kripto projesi olan SingularityNET (AGIX), piyasaların geri kalanı aşağı veya yatay işlem görürken önemli ölçüde yükseldi. Cardano (ADA) ile birlikte çalışabilir hale gelmeden önce Ethereum (ETH) üzerine inşa edilen AGIX, bireysel yapay zeka algoritmalarından bağımsız yapay zeka uygulamalarına kadar değişen yapay zeka hizmetleri için blockchain tabanlı bir pazardır.

Söylentilerin yayılmasıyla iki günde fiyatı 0,38 dolardan 0,5 dolara kadar yükselen AGIX Coin, Kasım sonundaki ChatGPT lansmanından bu yana Fetch ile birlikte ciddi anlamda değer kazandı. Bugün ise 22:00 sularında Musk yeni bir yapay zeka konulu paylaşım yaptığı için güne %17 artışla 0,508 dolardan devam ediyor.