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Fiyat Uçarsa Kimse Şaşırmasın! Ne Dogecoin Ne Shiba! Kralın Takımı Gözünü Bu Meme Token’a Çevirdi Ve Adımı Attı!

Dünyanın en büyük klüplerinden birisi olan Real Madrid yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
23:00
28 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Memecoin Floki, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük takımlarından birisi olan İspanya’nın önde gelen takımı Real Madrid futbol kulübü ile stratejik bir pazarlama ortaklığı kurduğunu duyurdu. Kripto para biriminin kulüple yaptığı anlaşma, Floki’nin Asya Pasifik bölgesindeki kitleleri hedef alan markalaşmasına ve mesajlaşmasına odaklanıyor.

Real Madrid, Asya ülkelerinden artan bir izleyici kitlesiyle dünya çapında büyük bir desteğe sahip. FLOKI’nin son birkaç hafta içinde fiyat artışıyla yeniden yükselişe geçmesinin ardından, yeni anlaşma uzun bir yol kat edebilir. Floki Inu’nun geçmişte Fenerbahçe ile de bir ortaklığı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

FLOKI Asya’ya Odaklanıyor

Real Madrid’in bölgedeki taraftar gücü göz önüne alındığında anlaşmanın büyüklüğü muazzam olsa da, ortaklık sadece kısa vadede geçerli olacak. Floki Ream Madrid anlaşması sadece devam eden sezonda takımın kalan iç saha maçları için geçerli olacak.

Bu durum göz önünde bulundurulsa bile Milyar dolarlık spor klüplerinin ve taraftar desteklerinin bu tarz organizasyonlarla kripto para dünyasının içine çekilmesi piyasa ve gelişimi açısından olumlu olabilir. La Liga sezonunun bitimine 15 maç kala Floki, kulübün sahasındaki 9 maç boyunca dijital çevre panosunda yer alacak. Floki ekibi, kampanya ile kripto para birimini APAC bölgesindeki yüz milyonlarca Real Madrid taraftarına tanıtmayı beklediğini söyledi.

Floki’ye bağlı semboller ve reklamlar Real Madrid’in iç saha maçları sırasında Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Avustralya, Singapur ve Japonya’dan izleyicilere gösterilecek. Floki Inu ve Real Madrid bu ortaklıkla birlikte kampanya bölgedeki toplam 275 milyondan fazla futbol taraftarını hedeflediklerini bildirdiler.

Bu arada, Floki fiyatı aşağı yönlü bir hareket izledikten sonra bu yaşananlardan sonra yukarı doğru sıçradı. Kripto topluluğunun desteğiyle birlikte bu haberin ardından yükselişe geçti. Kripto piyasası son zamanlarda futbol kulüplerinin geniş kitlelerine nüfuz etmede uzun bir yol kat etti ve FIFA Dünya Kupası 2022 bu yöndeki en son etkinlik oldu.

Bitcoin Son Durum

Kripto para dünyasında bir çok gelişme yaşanırken Bitcoin geçtiğimiz haftalarda defalarca kere 25.000 dolar psikolojik sınırını kırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun ardından yaşananlar ise tam bir hayal kırıklığıydı.

Fiyat bir anda neredeyse 23.000 doların altına kadar geriledi ve paniğe sebep oldu. Bunun ardından ise fiyat bir miktar toparlandı ve 24.000 dolar seviyelerine kadar geldi. Yazım saatinde ise fiyat incelendiğinde Bitcoin 23.300 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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