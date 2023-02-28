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Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, ETH’ı bir ödeme aracı olarak daha iyi hale getirmek için aynı adı taşıyan ağı geliştirmeye yönelik devam eden çalışmaları bildirdi.

ETH’da Geliştirme!

Vitalik Buterin bugün yaptığı açıklamalarında geçtiğimiz yıllarda başından geçen bir olaya değinerek ETH’ı bir ödeme yöntemi olarak kullanmaya çalıştığını ancak yüksek gas fee’lerin ve bazı teknik aksaklıkların engel bir durum oluşturduğunu belirtti. Buna istinaden genel piyasalarda ve yatırımcıların kripto para birimini ödeme işlemlerinde daha kullanışlı hale getirilmesi adına çalışmalar yürüteceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Temiz ve şık, ancak %0,723 oranında büyük sorunlara neden olan tuhaf ve açıklanamayan bir şey yapan bir kullanıcı ara yüzü, kullanıcıya daha cesur ayrıntılar sunan ancak en azından neler olup bittiğini anlamayı kolaylaştıran bir kullanıcı ara yüzünden daha kötü. Ortaya çıkan sorunları düzeltmemiz gerekir.

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, diğer konuların yanı sıra internetin “%100 güvenilir olmaması” sorununu ve müşterilerin işlem verilerini gerçekten de doğrudan satıcıya aktardığına dair olası çevrimdışı kanıtlara duyulan ihtiyacını da gündeme getirdi.

Ethereum İşlem Ücretleri!

Vitalik Buterin’in çözülmesi gereken bir başka konusu ise kırılgan olarak gördüğü cüzdanlar için gizli paylaşıma dayalı zincir dışı sosyal kurtarma yöntemleri nedeniyle “az miktarda BTC ve ETH kaybetmek” oldu. YCharts’a göre Ethereum işlem ücretleri, yazı kaleme alındığında ortalama 0,656 dolar seviyesine geriledi ve bu durumda 2021 yılının kripto para boğa piyasasının zirvesi sırasında tanık olunan ortalama 20 dolardan çok daha düşük. Uzman isim açıklamalarında son olarak şunları vurguladı: