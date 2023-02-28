Non-fungible token'ların (NFT) pazaryeri yarışında son durum ne? OpenSea ve Blur rekabetinde güncel veriler neye işaret ediyor?

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Non-fungible token’ların (NFT) pazar yeri olan Blur ve OpenSea arasındaki rekabet hız kazanıyor. Son verilere göre yarışı bu ay içerisinde önde tamamlayan platform hangisi?

Blur Sektörde Lider!

Veri analitik platformu Glassnode’un yeni bir raporuna göre, Ekim 2022 tarihindeki lansmanından bu yana Blur (BLUR), NFT aktarım hacminde sektör lideri OpenSea’yi geride bırakarak önemli bir ilgi topladı. Zincir üstü veri sağlayıcısına göre Blur’un pazar payındaki artış, 14 Şubat tarihinde AirDrop’tan sonra geldi. BLUR token’ı AirDrop’tan önce NFT pazarı ve toplayıcı, tüm pazardaki NFT transfer hacminin %48’ini elinde tutuyordu. Ancak AirDrop’un ardından NFT aktarım hacmi %78’e yükseldi.

Bu durum OpenSea’yi önemli ölçüde etkiledi çünkü NFT aktarım hacmi, BLUR’un AirDrop’unu takiben %21 oranında düştü. Glassnode, Blur’un lansmanından sonraki birkaç aydaki başarısının, NFT’ler için sıfır işlem ücreti modeli ve isteğe bağlı telif hakkı ödemeleri sunan profesyonel bir ticaret platformu olma özelliğinden kaynaklandığını belirtti.

Glassnode Verileri!

Ek olarak BLUR AirDrop’u takiben platform, kullanıcıları teklif vermeye teşvik eden bir token ödül sistemi uyguladı. Bu durum pazar derinliğini artırdı ve NFT satış sıklığını artırarak likidite ve ticaret deneyimlerinin iyileştirilmesine yol açtı. OpenSea, ücret modelini ve politikalarını yeniden yapılandırarak Blur’un başarısına karşı koymaya çalıştı, ancak platformların farklı kullanıcı tabanları olduğu için bunun sınırlı bir etkisi oldu. Ayrıca, Blur’un bireysel kullanıcı başına günlük satış sıklığı, OpenSea’den önemli ölçüde yüksek.

Glassnode’a göre bu durum daha fazla satıcının Blur’un platformunda kendinden emin bir şekilde listelenmesiyle daha fazla alıcıyı çeken daha büyük bir teklif yaratıyor. Glassnode ayrıca iki pazar yerinin satış büyüklüklerini karşılaştırmanın, Blur’un yaklaşımının, 0,3 ila 1,3 ETH arasında değişen satış miktarlarının da kanıtladığı gibi, daha kazançlı bir satış atmosferi yarattığını ortaya çıkardı. Buna karşılık, OpenSea birkaç ay boyunca sabit bir ortalama yaklaşık 0,2 ETH’yi korudu.