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Popüler Altcoin Bir Türlü Yüz Güldürmüyor! Ünlü İsim Nedenini Açıkladı!

En büyük altcoin Ethereum'un (ETH) birçok altcoin'e göre düşük performans göstermesine dönük tartışmalar devam ediyor.
08:18
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

North Rock LP’nin kurucusu Hal Press, Ethereum‘un (ETH) güçlü temellerine rağmen altcoin piyasasında son derece düşük performans gösterdiğini, Ethereum ekosisteminin canlı kalmaya devam etmesi ve geliştirici aktivitesinin son derece yüksek bir seviyede olmasına rağmen sürdürülebilir olmadığına inandığı Şangay güncellemesinden dolayı kötü performans gösteren altcoin’lerden biri olduğunu belirtti. Ancak BlockTower Capital’in CIO’su ve yönetici ortağı Ari Paul bu konuda farklı bir görüşe sahip.

“Mevcut Piyasa Dinamikleri Büyük Hacimli Kripto Paraların Önüne Geçiyor”

BlockTower Capital’in CIO’su Paul, Ethereum’un düşük performans göstermesinin nedeni olarak varlığın hiçbir zaman kapitüle olmadığına ve geçen yılki güçlü temellerine işaret etti. Bu durum Ethereum’un dip seviyelerden sıçrayan diğer kripto paralara ayak uyduramamasına yol açtı. Paul ayrıca mevcut piyasa dinamiklerinin Ethereum gibi büyük hacimli kripto paraların anlamlı bir ralli yaşamasının önüne geçerek zorlaştırdığını belirtti.

Şu anda kripto para piyasasına çok az yeni para girmediğine dikkat çeken Paul, kripto paralar içindeki küçük rotasyonel akışlar söz konusu olduğunu ve bu durumun piyasa değeri 5 milyar dolara kadar olan coin’lerin değerini iki katına çıkarabildiğine ancak kolaylıklar bu coin’ler aynı ihitmalle yüzde 80’e varan düşüşler de yaşayabildiğine değindi.

Ethereum’un Şangay güncellemesinin Blockchain’in bir Proof of Stake ağına tam geçişini işaret etmesi ve doğrulayıcıların Blockchain’e blok ekleyerek veya onaylayarak kazandıkları ödülleri geri çekmelerinin önünü açması bekleniyor. Bunun Ethereum ağı için olumlu bir gelişme olması beklenirken, kripto para piyasasındaki performansı üzerinde önemli bir etkisi olup olmayacağı henüz belli değil.

Şangay Güncellemesi Belirsizliğine Dikkat

Piyasa analistleri ve uzmanları kripto para piyasasınının öngörülemez olmaya devam etmesinden dolayı yatırımcıların ve trader’ların bu ay içinde gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesinin ardından ETH‘nin piyasa performansını ve piyasa koşullarını yakından takip etmeleri gerektiği üzerinde duruyor.

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