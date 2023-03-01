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Sektörün Önde Gelen İsminden Korkutan İşlemler! O Altcoin’de Satış Yaptı, On Binlerce Doları Binance’a Taşıdı!

Blockchain takip platformu PeckShield, BitMEX'in eski CEO'su Arthur Hayes ile ilişkili bir adresin Arbitrum'da köprülediği 137 ETH'yi ETH başına yaklaşık bin 632 dolara karşılık gelen 223 bin USDT karşılığında sattığını ve fonları Binance'a taşıdığını bildirdi.
09:15
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain takip platformu PeckShield, BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes ile ilişkili bir adresin Arbitrum’da köprülediği 137 ETH’yi ETH başına yaklaşık bin 632 dolara karşılık gelen 223 bin USDT karşılığında sattığını bildirdi. Aynı adres bu işlemin ardından beş saat içinde 311 bin USDT’yi Binance’e transfer etti.

“Layer 2 Altcoin’leri İçin Alarm” Yorumları Yapıldı

ABD’de kara para aklamayı önlemeye dönük düzenlemeleri ihlal etmekle suçlanmasının ardından 2020 yılında kripto para borsası BitMEX CEO’luğundan istifa etmek zorunda kalan Arthur Hayes’in gerçekleştirdiği işlemler Twitter’da tanıtımını yaptığı BLUR token’larını satmasının hemen ardından geldi. Hayes’in bu hamleyi yapmasının ardındaki neden belli olmasa da fonlarını Arbitrum ağından çıkarmış olması tüm Layer 2 altcoin’lerinin yatırımcıları için bir uyarı işareti olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Son günlerde Arbitrum ağındaki kilitli toplam değerin (TVL) hızla arttığı görülüyor. Bu da Hayes’in gerçekleştirdiği işlemlerin Layer 2 altcoin’lerinin genel performansıyla herhangi bir ilgisi olmadığını gösteriyor olsa da bu kadar büyük miktardaki fonu ağın dışına çıkarmış olması yatırımcıları tedirgin etmeye yetti. Arbitrum ağı, sayısı giderek artan yatırımcının Ethereum’un yüksek gas ücretlerine alternatif olarak daha düşük gas ücretleri sunan Layer 2 çözümlerine yönelmiş olmasından dolayı son aylarda büyük ilgi görüyor. Arbitrum, Ethereum ağında hızlı ve düşük maliyetli işlemleri mümkün kılmak üzere tasarlanmış, Ethereum’da yüksek işlem ücreti ödemek istemeyenler için için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Potansiyel Riskler ve Fırsatların İzinde

Hayes’in gerçekleştirdiği işlemlerle neyi hedeflediği belirsizliğini koruyor olsa da kripto para piyasasında önemli bir figür olmaya devam ediyor olmasından dolayı gerçekleştirdiği her işlem dikkatle takip ediliyor. Ünlü ismin fonlarını Arbitrum ağından çıkarması potansiyel riskler ya da fırsatlar görmesinden kaynaklanıyor ve bu tüm Layer 2 altcoin‘lerinin yatırımcılarının dikkatle hareket etmeleri için bir işaret olabilir.

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