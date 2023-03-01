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Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’ndan Flaş Kripto Para Hamlesi! Düğmeye Bastı!

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (TASE), hafta başında platformunda kripto para ticaretini kolaylaştırmak için bankacılık dışı üyelere genişletilmesi amacıyla taslak yayınladı.
10:14
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası (TASE), hafta başında platformunda kripto para ticaretini kolaylaştırmak için bankacılık dışı üyelere genişletilmesi amacıyla taslak yayınladı.

Bankacılık Dışı Üyeler de Kripto Para Hizmeti Sunabilecek

Taslağa göre verilecek lisansla temel olarak Bankacılık Dışı Üyelerin (NBM’ler) yetkili alanlarının kripto para ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Bank Leumi gibi bankacılık kurumları Paxos’la anlaşarak kripto para ticaretine dönük hizmetler sunmaya başlamıştı. Şimdi, diğer oyuncuların da kripto para ticareti yapmalarına izin verecek lisans arayışına girdikleri görülüyor. TASE yaptığı duyuruda, müşterilerin özellikle kripto para yatırımları için belirlenmiş fiat para yatırmalarına izin verecek bir yapının kurulması önerisinde bulundu.

İsrailli düzenleyiciler TASE’nun sunduğu öneriye yeşil ışık yakması halinde bankacılık dışı üyeler de kripto para saklama ve kripto para ticareti hizmetlerinin lisanslı sağlayıcıları olarak hareket etmeye başlayacaklar. Müşteri fonlarının tamamı, tüm kripto para ticareti faaliyetleri için bir aracı olarak hizmet verecek bir “omnibus hesabına” yatırılacak. Ayrıca müşterilerin kripto para satışı yoluyla para çekmelerinin de önü açılacak. Ancak, bu süreç bugüne kadar biraz karmaşık kaldı. Duyuruda bunun özellikle tüketicinin korunmasını ele almak ve riskleri azaltmak için yapıldığını belirtiyor.

İsrailli Düzenleyicilerin Kripto Paralara Bakışı

Şimdiye kadar İsrail, kripto paralara katılım açısından önde gelen ülkelerden biri oldu. Kripto paralarda küresel düzenlemenin başlamasıyla birlikte İsrail’deki düzenleyiciler de harekete geçtikler. 2022’nin Kasım ayında İsrail Maliye Bakanlığı’nın baş ekonomisti “Kripto Para Sektörünün Düzenlenmesi – Bir Politikanın Yol Haritası” başlıklı bir rapor yayımlayarak kripto para sektörüne dönük en somut adımlardan birini attı.

Bu rapor, kripto paralardaki finansal faaliyetler ve hizmetler üzerinde, şu anda dijital olmayan varlıklara uygulananlara benzer düzenlemeler getirmeyi amaçlıyor. Raporda, TASE’nin gelişmelerin farkında olduğu ve bu doğrultuda harekete geçtiğini belirtilirken “TASE personeli, İsrail sermaye piyasasını uluslararası standartlara uygun olarak yükseltmenin yanı sıra NBM’lerin faaliyet alanlarını genişletme ve müşterilerinin kripto paralarda işlem yapma kabiliyetinin bir aracı olarak kripto paralarda ticaretin düzenlenmesine ve ilerlemesine öncelik vermektedir.” ifadesi yer alıyor.

TASE, yerel ve küresel düzenlemelerin uyumlaştırılmasının İsrail’deki kripto para pazarına daha fazla yabancı yatırım çekeceğine inanıyor. Ayrıca inovasyon ve rekabeti teşvik etmenin İsrail’in sermaye piyasasının daha da ilerlemesini sağlayacağı değerlendiriliyor.

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