Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana Labs‘ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, sık sık ağ kesintileri ile gündeme gelen Solana’nın (SOL) ağ istikrarını korumak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için yazılım güncelleme sürecinde iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

Rakip Geliştirici Ekibi Kurulması Gibi Önlemler Alınacak

Solana Labs’ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, yaptığı açıklamada “Daha iyi, merkeziyetsiz bir Web’e doğru ilerlemek için hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ sunmak en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Hız ve ölçeklendirme iyileştirmelerine odaklanan geçen haftaki ağ güncellemesiyle (1.14 yazılım sürümü) ilgili sorunlar, bu büyük güncellemeler sırasında ağ istikrarını korumanın ne kadar zor olduğunu açıkça ortaya koydu.” dedi. Yakovenko, geçen hafta yayınlanan ağ güncellemesinin büyük güncellemeler sırasında ağ istikrarının korunmasına ilişkin endişeleri artırdığını da ekledi.

1.14 sürümünden önce Solana geliştiricileri diğer teknik sorunların yanı sıra geçersiz gas ölçümü, işlemler için akış kontrolü eksikliği ve ücret piyasalarının eksikliği gibi ağın hızını ve kullanılabilirliğini etkileyen birtakım sorunları düzeltmek için çalışma yapıyorlardı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu sorunlara öncelik verildi. Solana Labs ve üçüncü taraf geliştirici ekipleri geçtiğimiz yıl boyunca ağ istikrarına odaklanarak ağda önemli iyileştirmek için çalışmalar yapmakla meşgullerdi. Ancak son ağ sürümünün yayınlanmasının ardından geliştiriciler sorunlara dönük testler yapmak ve bulmak için ek geliştiriciler ve denetçilerle çalışacaklar. Ayrıca Solana Labs’ın geliştirici ekibinin neredeyse üçte biri kadar bir rakip ekip oluşturulması planlanıyor.

Solana’nın ana geliştirici ekibi, ikinci bir doğrulayıcı istemcisi inşa eden Jump Crypto’nun Firedancer ekibi de dahil olmak üzere diğer geliştiricileri desteklemeye devam edecek. Geliştiriciler, ayrıca düğümlerin en son onaylanan blok yuvasını otomatik olarak bulmasını ve eksik olması durumunda Blockchain’i birbiriyle paylaşmasını sağlayarak yeniden başlatma sürecini iyileştirmeyi de planlıyor.

Solana Ağı Saatlerce Kullanılamamıştı

Yakovenko’nun açıklaması geçtiğimiz hafta sonunda Solana Blockchain‘inin saatlerce ağ kesintisiyle karşı karşıya kalmasının ardından geldi. İşlemlerin yavaş gerçekleştirilmesi şeklinde başlayan sorunlar, Solana‘daki ağ aktivitesinin neredeyse tamamen durmasına neden oldu. Geliştiriciler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada hafta sonu ağ genelinde yaşanan ap kesintinin nedeninin hala belirsiz olduğunu ancak araştırmaların devam ettiğini belirtti.