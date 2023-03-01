Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ve Harekete Geçildi! Tartışmaların Odağındaki O Altcoin Projesi Ağ İstikrarı İçin Gaza Bastı!

Ve Harekete Geçildi! Tartışmaların Odağındaki O Altcoin Projesi Ağ İstikrarı İçin Gaza Bastı!

Sık sık ağ kesintileri ile gündeme gelen altcoin projesinin ağ istikrarını korumak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için yazılım güncelleme sürecinde iyileştirmeler yapılacağını açıklandı.
11:20
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana Labs‘ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, sık sık ağ kesintileri ile gündeme gelen Solana’nın (SOL) ağ istikrarını korumak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için yazılım güncelleme sürecinde iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

Rakip Geliştirici Ekibi Kurulması Gibi Önlemler Alınacak

Solana Labs’ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, yaptığı açıklamada “Daha iyi, merkeziyetsiz bir Web’e doğru ilerlemek için hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ sunmak en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Hız ve ölçeklendirme iyileştirmelerine odaklanan geçen haftaki ağ güncellemesiyle (1.14 yazılım sürümü) ilgili sorunlar, bu büyük güncellemeler sırasında ağ istikrarını korumanın ne kadar zor olduğunu açıkça ortaya koydu.” dedi. Yakovenko, geçen hafta yayınlanan ağ güncellemesinin büyük güncellemeler sırasında ağ istikrarının korunmasına ilişkin endişeleri artırdığını da ekledi.

1.14 sürümünden önce Solana geliştiricileri diğer teknik sorunların yanı sıra geçersiz gas ölçümü, işlemler için akış kontrolü eksikliği ve ücret piyasalarının eksikliği gibi ağın hızını ve kullanılabilirliğini etkileyen birtakım sorunları düzeltmek için çalışma yapıyorlardı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu sorunlara öncelik verildi. Solana Labs ve üçüncü taraf geliştirici ekipleri geçtiğimiz yıl boyunca ağ istikrarına odaklanarak ağda önemli iyileştirmek için çalışmalar yapmakla meşgullerdi. Ancak son ağ sürümünün yayınlanmasının ardından geliştiriciler sorunlara dönük testler yapmak ve bulmak için ek geliştiriciler ve denetçilerle çalışacaklar. Ayrıca Solana Labs’ın geliştirici ekibinin neredeyse üçte biri kadar bir rakip ekip oluşturulması planlanıyor.

Solana’nın ana geliştirici ekibi, ikinci bir doğrulayıcı istemcisi inşa eden Jump Crypto’nun Firedancer ekibi de dahil olmak üzere diğer geliştiricileri desteklemeye devam edecek. Geliştiriciler, ayrıca düğümlerin en son onaylanan blok yuvasını otomatik olarak bulmasını ve eksik olması durumunda Blockchain’i birbiriyle paylaşmasını sağlayarak yeniden başlatma sürecini iyileştirmeyi de planlıyor.

Solana Ağı Saatlerce Kullanılamamıştı

Yakovenko’nun açıklaması geçtiğimiz hafta sonunda Solana Blockchain‘inin saatlerce ağ kesintisiyle karşı karşıya kalmasının ardından geldi. İşlemlerin yavaş gerçekleştirilmesi şeklinde başlayan sorunlar, Solana‘daki ağ aktivitesinin neredeyse tamamen durmasına neden oldu. Geliştiriciler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada hafta sonu ağ genelinde yaşanan ap kesintinin nedeninin hala belirsiz olduğunu ancak araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
İşte Şubat’ın En Çok Kazananları! Yapay Zeka Projeleri Ayın Yıldızı!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Dikkat! İki Kripto Para Projesi Yükseliş İçin Hazırlanıyor Olabilir!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Santiment Raporladı: Bu Altcoinin Verileri Uçuşa Geçti! Neler Oluyor?
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
İşte Hedefler! Mart Bu 5 Altcoinin Ayı Olacak! 5 Büyük Gelişme Kriptoları Yükseltecek!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
Görmediğinize Pişman Olmayın! Tahminleri Merakla Beklenen Algoritma Noktayı Koydu! 31 Martta XRP Bu Fiyatta Olacakmış!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Yüzde 92! Altcoin Listeleniyor! Coinbase Müjdeyi Verdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!
Yatırımcılar Bu Altcoin’i Tetikte Bekliyor! İşte Gözde Altcoin’i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yükselecek Mi? En Büyük Kripto Para Uzmanlarından Birinin Gözdesi!
Teknik Konuşuyor! Polygon’un MATIC’inde Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023