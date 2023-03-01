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  •   Fiyatı Uçmuştu! Yatırımcısının Gözü Aydın! Doge Ve Shiba’ya Bu Coin Katıldı! Artık İlk 100’ün İçinde!

Fiyatı Uçmuştu! Yatırımcısının Gözü Aydın! Doge Ve Shiba’ya Bu Coin Katıldı! Artık İlk 100’ün İçinde!

Shiba Ve Dogecoin'e katılan bu altcoin ilk 100 içerisine yerleşti ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan bu durum yatırımcısını mutlu edebilir.
11:45
1 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Halkın kripto para birimi olarak da bilinen Floki Inu (FLOKI) son zamanlarda çok ilgi görüyor ve üzerinde bulunan ilginin azalması da yatırımcılar tarafından reddedildi. Köpek temalı en son meme coin, Elon Musk’ın Shiba Inu köpeğinden esinlenilmiş ve onun adını almıştır! Son fiyat artışıyla birlikte FLOKI, piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasına girmeyi başardı.

CoinMarketCap’e göre, FLOKI yazı itibariyle 97. sırada yer alıyor. Dogecoin ve Shiba Inu gibi diğer meme paraları aynı dönemde değer kaybederken, son yedi gün içinde %17,28’den fazla büyüdü.

Floki İlk 100’e Girdi

Floki’nin büyük fiyat artışının yanı sıra, bir NFT metaverse oyunu olan Valhalla, çeşitli DeFi ürünlerini içeren bir protokol olan FlokiFi, bir NFT pazarı olan FlokiPlaces ve bir kripto eğitim platformu olan Floki Üniversitesi gibi yardımcı araçları, büyümesinin temel unsurlarıdır.

Floki şimdi de Shiba Inu ekosisteminin yönetişim tokenı olan Bone ShibaSwap’i (BONE) CoinMarketCap’in ilk 100 sıralamasında 97. sıraya yükseltti. Önde gelen #kripto veri platformu @CoinMarketCap artık $FLOKI’nin piyasa değerini ve sıralamasını doğru bir şekilde takip ediyor. Floki artık resmi olarak tüm kripto para birimleri arasında ilk 100’de yer alıyor.

@RealFlokiInu hesabı ise şu tweet’i paylaştı:

Bu aynı zamanda #Floki’yi $DOGE ve $SHIB ile birlikte ilk 100’deki tek memecoin yapıyor!

Bu, Shibarium’un etrafındaki tüm şaşırtmalara rağmen, halkın, bu  kripto para biriminin spot ışığını çalmayı başardığını gösterdi.

Shiba Inu (SHIB) İçin Büyük Tehdit Mi?

2023’ün başından bu yana Floki Inu keskin bir sıçrama kaydetti. Şu anda 24 saatlik 41.530.958 dolar işlem hacmi ile 0,00004877 dolar civarında işlem görüyor. CMC’ye göre, token bir hafta içinde yaklaşık %17,28 oranında arttı. Ayrıca, bir ay içinde %100’lük bir artış elde etti.

Öte yandan, SHIB’nin performansı yatırımcıların daha fazlasını arzulamasına neden oldu. Yazım zamanında, Shiba Inu bir günlük 178,069,632 dolar işlem hacmiyle 0.00001232 dolar civarında işlem görüyor. SHIB fiyatı son yedi gün içinde yaklaşık %4,13 düştü. Ancak token bir ay içinde %2,20 artış gösterdi.

Dolayısıyla, Floki, Shiba Inu, Dogecoin gibi kıdemli memecoin’lerden daha iyi performans göstermeyi de başardı. Siz de Shiba Inu hakkında bilgi almak isterseniz aşağıda bulunan videomuza göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Shiba destekli BONE’dan spot ışığı çalmayı da başardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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