Kripto para yatırımcılarının yakında takip ettiği ve on-chain analist olarak tanınan Willy Woo, Bitcoin ile ilgili önemli bir veriyi paylaştı.

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Kripto para yatırımcılarının yakında takip ettiği ve on-chain analist olarak tanınan Willy Woo, Bitcoin ile ilgili önemli bir veriyi paylaştı. Woo’nun Twitter aracılığı ile yaptığı açıklamalara göre milyonlarca Bitcoin’e (BTC) son 10 yıldır hiç dokunulmadı.

10 Yıldır Hareket Etmeyen Bitcoin’ler

Woo Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda takipçilerine 2013 yılından bu yanan 60,75 milyar dolardan fazla değere sahip olan Bitcoin’in hiç hareket etmediğini dile getirdi.

Woo konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamalarda “Şu anda 2,6 milyon kripto para 10 yıldır hareketsiz durumda. Chainalysis’in 2020 yılında yaptığı çalışmada 3.7 milyon kripto paranın kaybolduğunu tahmin ettiğini açıkladı.” sözlerini kullandı. Woo’ya göre bu verinin desteklenmesi için rakamın 2030 yılına kadar 3,7 milyon coin’in üzerine çıkması gerekiyor.

Öte yandan Woo’nun yorumları, on-chain analist Will Clemente’nin on yıldan uzun bir süredir aktif olmayan Bitcoin sayısının artık kripto borsalarındaki BTC miktarından daha fazla olduğunu vurguladığı bir tweet’e yanıt olarak geldi.

Clemente konuyla ilgili paylaşımında, “Şu anda en az 10 yıldır hareket etmeyen Bitcoin sayısı borsalardakinden daha fazla.” sözlerini kullandı ve bunun “çılgın” bir istatistik olduğunun altını çizdi.

Bitcoin Kullanımında Dikkat Çeken Durum

Clemente ayrıca zaman içinde giderek daha fazla piyasa katılımcısının Bitcoin ağını kullandığına dikkat çekiyor ve “Her ayı piyasası sırasında, kısa vadeli yatırımcılar ayrılır, ancak artan sayıda Bitcoin ağı kullanıcısı buralarda kalır. Bu bir sinyaldir.” sözlerini kullanıyor.

Öte yandan analitik firması Santiment de BTC‘nin kripto borsalarından çekilme eğilimine dair verileri paylaştı. Santiment’e göre, kripto borsalarındaki Bitcoin ve Ethereum (ETH) arzı hızlı bir şekilde azalıyor.

Santiment konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, “Özellikle Eylül ayından bu yana kriptodaki eğilim, coinlerin hızla kendi kendine saklama yöntemerine geçmesi oldu. Bu eğilim FTX’in çöküşünden sonra hız kazandı. Ne olursa olsun, hem BTC hem de ETH’nin son beş yılın en düşük borsa arzına sahip olması nedeniyle, gelecekteki satışlar sınırlı olacaktır.” sözlerini kullandı.