Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana oldukça yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 24.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre gün içerisindeki yükselişin ardından 1,08 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), 24.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetmesinin ardından sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 24.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetmeye başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği bu son değer artışları ile birlikte 1.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre gün içerisindeki yükselişin de etkisiyle 1,08 trilyon dolar seviyelerini aştı. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle gün içerisinde %10’u aşan değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. MKR, AGIX, STX, CFX ve APT CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kayeden kripto para birimleri arasında yer aldı. Ayrıca sabah saatlerinde yükseliş ile birlikte kripto para piyasasının toplam işlem hacminde de gün içerisinde önemli bir artış kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.