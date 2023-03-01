Kripto tabanlı oyunlar hızla artacak. Unity önemli bir adım attı ve iğneden ipliğe tüm detaylarıyla bu konuda bilmeniz gereken her şey tam olarak burada.

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Dün akşam saatlerinde dünyanın en yaygın kullanılan oyun motorlarından birinin Web3 odaklı son duyurusundan bahsetmiştik. 13 farklı SDK (kod kütüphanesi) artık uygulama geliştiricilerin kolayca erişebileceği şekilde eklenti mağazasında yerini aldı. Birçok avantajı müjdeleyen bu duyuru bize önümüzdeki aylarda kripto odaklı binlerce yeni oyun görebileceğimizi söylüyor. Şimdi Web3 için kesinlikle bir dönüm noktasındayız ve geleceğe bugünden hazırlanmak istiyorsanız buradaki bilgiler fazlasıyla işinize yarayacak.

Web3 ve Oyunlar

Web3 nedir diyerek uzun uzadıya bir giriş yapmayacağım. Web3 hikayesinin temelini merak edenler “Web3 Nedir?” yazımızda aradığı şeye ulaşacak. Sosyal medya devleri web3 hedefleri doğrultusunda artık Metaverse alanında çalışmalar yapmaya başladı. Çünkü Instagram’da post beğenmenin bir sonraki evresi hepimiz için metaverse yani bir nevi sosyal medyanın artırılmış gerçek dünyasına girmektir. Burada sosyal medyadaki arkadaşlarınızla görsel ve işitsel üst düzey iletişim kurabilecek, kendi alanınızda paylaşımlarınızı çok daha farklı bir şekilde yapabileceksiniz. Bu harika ve tüm bunlar sadece sosyal medyanın Web3’teki karşılığıdır.

Peki Web3 ile oyunlar nasıl bir “şeye” evrilecek? Buna halen “şey” diyoruz çünkü bugünden geleceği tanımlamak çok zor, bugün adeta yıllar önce dünyadaki ilk online siparişi vermiş bir insanın Instagram, Facebook veya Twitter’ı hayal ettiği gibi geleceği hayal ediyoruz. Emin olun o günlerde insanlar sosyal medya denilen şeyin bu denli devasa ve fonksiyonel bir “şey” olacağını düşünemiyordu. Aynı şey bugünkü oyunların Web3 devriminden sonra bürüneceği yeni “şeyi” hayal etmeye çalışan bizler için de geçerlidir. Bugün demolarını gördüğümüz Web3 oyunlarından geleceğe dair bazı tahminlerde bulunmak mümkün;

Oyun içindeki sanal varlıklar Web3 ile taşınabilir olacak. Kripto para cüzdanınızda bu varlıkları saklayabileceksiniz.

cüzdanınızda bu varlıkları saklayabileceksiniz. Cüzdanınızdaki sanal varlıkların farklı oyunlarda da kullanılabildiğini göreceksiniz. Birçok yeni oyun daha fazla kullanıcıyı çekebilmek için örneğin üst düzey silahlarınızı ona benzer başka bir oyundan getirmenize izin verecek.

Oyunlarda yaptığınız farm artık maddi değer ifade edecek. Örneğin bugün bazı oyunlarda vakit geçirip token kazanıyor ve bunu borsalarda satabiliyorsunuz. Bu çok daha ileri seviyede yapılabilir olacak.

Oyun içindeki pazarlar son derece önemlidir. Eğer Knight veya Metin2 gibi online oyunlarda zaman geçirdiyseniz oyun içindeki nesnelerin ne denli önemli olduğunu talep gördüğünü biliyor olmalısınız. Bu nesnelerin büyük kısmının blockchainde saklandığını ve oyun içi veya NFT pazarlarında nesnelerinizi satabildiğinizi hayal edin.

pazarlarında nesnelerinizi satabildiğinizi hayal edin. MetaMask cüzdanınızı oyuna direkt olarak bağlayıp nesnelerinizi oyun karakterinize giydirebildiğinizi hayal edin.

cüzdanınızı oyuna direkt olarak bağlayıp nesnelerinizi oyun karakterinize giydirebildiğinizi hayal edin. Oyundaki e-pin tarzı paralı nesneleri almanızı sağlayan jetonların kripto paraya dönüştüğünü hayal edin.

Bugün bunların bir kısmı yapılabiliyor, dün akşam saatlerinde ise daha fazlasının da yapılabilmesi için Unity harika bir adım attı. Artık mevcut ve yeni oyunlar Web3 alanına çok daha kolay giriş yapabilecek.

Unity Nedir?

Bilmeyenler için konunun anlaşılması açısından Unity markasını biraz açmamız gerekiyor. Bu bir oyun motorudur. Bugün oynadığınız oyunların tamamı bir oyun motoru aracılığıyla inşa edilmiştir. Devasa ölçekteki oyunlarda birden fazla oyun motoru kullanılabilir ve hatta birçok oyun şirketi telif haklarını koruyabilmek için kendi oyun motorlarını tasarlar. Unity size basit seviyedeki oyunlar için üst düzey kod bilgisine ihtiyaç duymadan oyun inşa etme yeteneği getirir.

Unity ile inşa ettiğiniz oyunu satıp yıllık 100 bin doların altında kazanç elde ederseniz oyun motoruna bir ödeme yapmazsınız. Üst düzey yetenekler içinse ücretsiz üyeliğinizi yükseltmeniz gerekir.

Özetle Unity bir oyun geliştiricilerin bir nevi kod derleyicisidir. Örneğin C# dilinde program yazacaksanız bunu Visual Studio veya aynı işe yapan başka uygulamalarla yapmanız gerekir. Bir HTML sayfası kodlamak için not defteri yeterlidir. Bir tasarım yapmak için en temel düzeyde Paint orta ve üst seviyede Photoshop tarzı uygulamalara ihtiyaç duyarsınız.

Unity ile yapılmış birçok popüler oyun bulunuyor;

Battlestar Galactica Online

Firewatch

Unturned

Layers of Fear

Armello

The Long Dark

Traffic Racer

Pillars of Eternity

Peki Unity ile inşa edilen oyunlar/uygulamalar hangi portal, işletim sistemi veya cihazlarda oynanabiliyor?

Android

Android TV

Facebook

Fire OS

Gear VR

Google Cardboard

HTC Vive

IOS

Linux

macOS

Nintendo Switch

PlayStation

Windows

Xbox One

Ve daha birçok seçenek var. Uygulamayı veya oyunu bir defa geliştirip bunların hepsinde çalışabilir şekilde yayınlayabilirsiniz. Sadece Battlestar Galactica Online oyunu bile 1 yılda 10 milyon oyuncuya ulaşmış 2019 yılında kapanana kadar ciddi ilgi görmüştü.

Battlestar Galactica Online oyunundan bir kareyi yukarıda görüyorsunuz.

Unity ve Kripto Tabanlı Oyunlar

Web3 ve onun gelecekte oyunlar üzerindeki tetikleyeceği dönüşüme değindik. Unity nedir, ne değildir bunu da tam manasıyla anladık. Şimdi sırada dün akşam saatlerinde duyurduğumuz Web3 tabanlı (veya yaygın tanım kripto tabanlı) oyunlar için atılan hamlenin detayları var. Unity ekibi dün oyun geliştiricilerin kod mağazasına Decentralized kategorisini açtı.

Unity Kod Mağazası Nedir?

Decentralized kategorisinin açıldığı bölüm kod ve tasarımların listelendiği oyun geliştiricilerin buradan oyunları için ihtiyaçları olan dijital donanımları edindiği yerdir. Bir nevi nalbur gibi görebilirsiniz. Bina inşa etmek istediğinizde çekiç ve diğer araç gereçlere ihtiyaç duyarsınız. Bir yazılım (oyun olabilir, uygulama olabilir vs) inşa etmek istediğinizde ise kod kütüphanelerine (SDK, API) ihtiyaç duyarsınız. Örneğin bir oyun inşa ediyorsunuz ve maç skorlarının Twitter’dan otomatik paylaşılmasını istiyorsunuz. O halde Twitter API kütüphanesine sahip olmanız gerekir. Veya çok daha zahmetli şekilde bu kütüphaneyi ihtiyacınız olacak özellikleri sağlayacak şekilde siz yazar kullanırsınız.

Unity mağazası oyun içi karakterlerden tutun, oyunla ilgili aklınıza gelebilecek birçok kod, tasarım kalıbının ücretli/ücretsiz olarak temin edilebildiği bir yerdir.

O halde Decentralized kategorisi buraya neden açılmış olabilir? Tabi ki de kripto şirketlerinin kendi kod kütüphanelerini oyun geliştiricilerine sunabilmeleri için.

Unity Decentralized Kategorisi

Dijital varlıkları yönetmenize, akıllı sözleşmeler oluşturmanıza, blockchain üzerine oyun inşa etmenize hatta daha fazlasına yardımcı olacak incelenmiş üçüncü taraf çözümleri Decentralized kategorisinde yayınlandı. Video oyunu geliştirme bağlamında, merkeziyetsizleştirme tipik olarak oyun içi sahiplik modellerini ifade eder. Pratikte bu, oyuncuların satabilecekleri veya takas edebilecekleri oyun içi kaynaklar yaratmalarına, kazanmalarına veya elde etmelerine olanak tanıyan oyun mekaniklerini etkinleştirmek anlamına gelir. Oyunlarda merkeziyetsizliğe olanak tanıyan teknolojilere örnek olarak akıllı sözleşmeler, sanal cüzdanlar, NFT ve kripto paralar verilebilir. Örnek olarak Sandbox, Decentraland veya DOGAMÍ sayılabilir.

Unity ve Uyumlu Kripto Çözümleri

Bu kategorinin ne anlama geldiğini de açıkladığımıza göre artık sunulan kod kütüphanelerine değinebiliriz. Listenin başında MetaMask geliyor. Nitekim aylar önce MetaMask bir SDK duyurmuş ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Bu SDK sayesinde popüler kripto para cüzdanının uygulama ve oyunlara entegresi daha kolay hale gelmişti.

MetaMask SDK

Bu SDK sayesinde oyun geliştiricileri popüler Web3 cüzdanını çok daha kolay biçimde uygulamalarına entegre edebilecekler. Bazı avantajlarını şöyle sıralayabiliriz.

Mobil derin bağlantılar veya basit QR kodu otomasyonu

Oyun içi varlıklar olarak NFT’ler gibi tokenlara erişmek, dağıtmak ve kullanmak

Ethereum, BNB Chain (eski adıyla Binance Smart Chain), Polygon ve Avalanche ağlarında işlemlerin imzalanması

Oyuncuların oyun içi varlıklarına sahip olmalarını, takas etmelerini ve ellerinde tutmalarını sağlamak için Play2Own modelleri

Oturum açma kimlik bilgilerinin yerine dijital cüzdan ile doğrulama

Oyun içi varlıklarınızın platformlar arası uyumluluğu

Oyuncular MetaMask cüzdanlarındaki tokenleri kullanarak oyun içi varlıklar satın alabilir ve takas edebilir

Oyun içi varlıklar/kolleksiyonlar: Görünümler, eşyalar, başarılar, rozetler

Tokenlar/Para birimleri: oyun içi ekonomiler için kullanılan paralar

Üstelik MetaMask destek ekibi geliştiricilere yardımcı olmak için hazır bekliyor.

Algorand SDK

Bu uygulama kütüphanesi sayesinde oyununuzu Algorand ile entegre edebilirsiniz. Algorand işlemleri oluşturun ve imzalayın, Algorand’ın REST API’lerini kullanın ve cüzdan bağlantısı yapın. Tüm bunlara olanak sağlayan SDK geliştiricilerin uygulama içi satın alımlar ve işlemler, NFT’ler ve oyun içi varlık sahipliği ve diğer akıllı sözleşme kullanım durumları dahil olmak üzere çeşitli merkezi olmayan özellikleri oyununuza yerel olarak entegre etmek için kullanabilecekleri harika bir çözümdür.

Altura SDK

Altura, Unity içinde yerel olarak Web3 oyunları oluşturmayı, ölçeklendirmeyi ve bunlardan para kazanmayı kolaylaştırır. Altura’nın Unity SDK’sı, teknik karmaşıklık veya maliyetli yatırım olmadan oyun içinde NFT’ler oluşturmanıza, güncellemenize ve aktarmanıza olanak tanır. Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum ve Optimism ağları ile ERC-20, ERC-721 ve ERC-1155 token standartları desteklenir.

Akıllı NFT’ler sayesinde Altura SDK ile oyun içi öğelere programlı olarak güncelleme gönderebilirsiniz. Yani oyun içi bir karakterin adını değiştirebilir, seviyesini, yaşını, becerisini yükseltebilir veya büyülü özelliklere sahip bir silah ekleyebilirsiniz. Oynanışı dengelemek için eşyanın zamanla ve kullanımla bozulmasını bile sağlayabilirsiniz. Tüm bunlar geliştiricilere harika yetenekler tanıyor.

Aptos SDK

Aptos SDK, blockchain geliştirmeyi basitleştirir, böylece siz de geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Entegre dijital koleksiyonlar ve hesap yönetimi ile zahmetsizce birlikte çalışabilir ve şeffaf oyunlar oluşturabilirsiniz. Geliştiricilerin aylar sonra Aptos tabanlı oyunlar inşa ettiğini ve bunların yoğun ilgi gördüğünü hayal edin. Web3 sadece APT Token fiyatından ibaret değil ve Unity dev bir adım attı.

Flow SDK

Unity geliştiricilerinin oyunlarını ve uygulamalarını Flow ağı ile entegre etmesini sağlar.

FLOW SDK, yerel bir FLOW emülatörü ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak blockchain uygulamalarınızı bir sanal alan ortamında geliştirmeyi, test etmeyi ve hatalarını ayıklamayı kolaylaştırır. Emülatör ile ana blockchaine dağıtmadan önce blockchain ortamını simüle edebilir, işlemleri test edebilir ve kodda hata ayıklayabilirsiniz.

ImmutableX SDK

thereum üzerinde web3 oyunları oluşturmak ve ölçeklendirmek için en iyi çözümlerden biridir. Gods Unchained ve Guild of Guardians burada geliştirildi. Immutable Unity SDK, kanıtlanmış güvenlik, küresel ölçek ve sorunsuz kullanıcı deneyimleri ile desteklenen web3 teknolojisini oyununuza dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Milyonlarca NFT’yi ücretsiz indirin ve gerçek anlamda ölçeklenebilir web3 oyunlarının kilidini açın. Önde gelen katman 2, sıfır bilgi kanıtı, karbon nötr ölçeklendirme çözümleri ile Ethereum’un temel güvenliğine güvenirken, varlıklarınızı sıfır gas ücreti ile basmanıza olanak tanır.

Infura SDK

Infura, 2016’dan bu yana web3 alanındaki en başarılı projelerden biri ve 400 binden fazla geliştirici tarafından kullanılmaktadır. Infura, geliştiricilerin Ethereum’a ve Polygon, Avalanche veya IPFS dahil olmak üzere diğer ağlara basit, güvenilir erişimle blockchain uygulamalarını testten ölçekli dağıtıma kolayca götürmelerini sağlayan araçlar ve altyapı sağlayan bir node operatörüdür.

Bazı sağladığı faydalara ufakça değinebiliriz.

Oyuncular sahip oldukları karakter(ler)i oyunda (ve diğer uyumlu oyunlarda) kullanabilir

Oyuncular sahip oldukları teçhizatları oyunda (ve diğer uyumlu oyunlarda) kullanabilirler

Oyuncular oyundaki belirli bir seviye veya başarı ile ilişkili bir NFT alabilirler

Oyuncular belirli bir NFT’ye sahiplerse belirli bir seviyeye erişebilirler

Oyun bir oyun içi mağaza içeriyorsa, oyuncular ek karakterler, varlıklar vb. satın alabilir

Nefta SDK

Nefta’nın blockchain teknolojisi, oyunlardaki kıtlık sorununa bir çözüm sunuyor. Geliştiriciler, blockchainden yararlanarak oyun içi öğeler, varlıklar ve deneyimler için meşru bir kıtlık yaratabilir ve oyunculara çoğaltılamayan veya taklit edilemeyen bir ayrıcalık ve değer duygusu verebilir.

Nefta’yı kullanarak, oyun geliştiricileri oyun içi öğelere bir NFT atayabilir ve bu da oyuncuların varlıklarının gerçek mülkiyetine sahip olmalarını sağlar. NFT’ler ayrıca sahiplik ve özgünlüğün değişmez bir kaydını sağlar. Bunlar oyun dışında yaşayabilir ve oyun içi karşılıklarını yansıtabilir.

Nefta ile oyun geliştiricileri, oyun içi öğeler için pazar yerleri ve ticaret sistemleri uygulayabilir. Bu, oyunculara varlıklarını satın almak ve satmak için daha fazla seçenek sunarken, güvenli ve şeffaf işlemler sağlar.

Nefta, oyun geliştiricilerin oyunculara sadakat programları, zorluklar ve diğer teşvikler sunmalarına yardımcı olabilir.

ORE ID

ORE ID, Blockchain’den yararlanan oyunlarla geniş ölçüde uyumludur ve oyunculara oyun içinde tokenleri ve NFT’leri sorunsuz bir şekilde yönetme ve işlem yapma olanağı sağlar. ORE ID‘nin API’si Unity geliştirme ortamıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, herhangi bir ek operasyonel ek yük eklemeden Blockchain entegrasyonu için gereken geliştirme süresini kısaltacaktır.

Quarters

Quarters ile oyununuzdan para kazanıp topluluğunuzu büyütebilirsiniz. Kendi ekonomilerinizi oluşturun, tokenleri oyunlar arası ve platformlar arası paylaşın.

Solana SDK

Magicblock’un Unity için geliştirdiği Solana SDK geliştiricilerin hızlı ve ucuz bir blockchainde çalışan oyunlar inşa etmesine olanak tanıyor. NFT, cüzdan işlemler, takas ve daha birçok özelliği oyununuza getirir.

Texos SDK

Bu SDK Masaüstü, Android, iOS ve tarayıcıları desteklemektedir. Bu, oyun geliştiricilerinin Tezos blockchaini ile etkileşime girmesine izin vermenin ötesinde, bu SDK’nın bu platformlara dayalı herhangi bir Tezos dApp (merkezi olmayan uygulama) geliştirmek için de kullanılabilir. Oyunlarınız SDK’yı Tezos blockchaininde her türlü veriyi almak için kullanabilecek, örneğin kullanıcının oyunun hangi özelliklerine veya oyun içi varlıklara sahip olduğunu kontrol edebilecek. Kullanıcı hesaplarındaki mevcut bakiye veya blockchaindeki en son bloğun seviyesi gibi bilgileri getirebileceksiniz. En önemlisi, akıllı sözleşmelerin depolanmasını yönetebilir veya zincir dışı görünümleri çağırabilir, böylece blockchainde depolanan herhangi bir veriye erişebilirsiniz. Ayrıca akıllı sözleşmelerle oyununuzu entegre edebilecek, imza ve doğrulama işlemleri yapabileceksiniz.

Truffle

Truffle, oyun içi akıllı sözleşme entegrasyonu amacıyla kullanılabilir. Truffle, özel dağıtımlar, kütüphane bağlama ve karmaşık Ethereum uygulamaları için destek de dahil olmak üzere sözleşme eserlerinizi yönetir.

Mesela neler yapabilirsiniz?

Oyuncularınız için NFT kiralamayı etkinleştirmek için akıllı bir sözleşme yazın.

etkinleştirmek için akıllı bir sözleşme yazın. Mevcut NFT pazar yerlerini mainnet forking ile oyununuza entegre edin.

Oyuncular oyun içi varlıkların belirli bir bölümünü, arsasını kiralayabilir

Oyuncular kazandıkları veya özelleştirdikleri varlıkları mevcut NFT pazar yerlerinden herhangi birinde satabilirler

Sonuç

Tüm bu kod kütüphaneleri ve onların getirdiği yetenekler bize önümüzdeki aylarda harika web3 oyunları görebileceğimizi söylüyor. Daha da önemlisi bu SDK’lar devasa oyun geliştiricileri tarafından da kullanılabilir. Bir sonraki GTA sürümünde veya CS’nin yeni bir sürümünde kripto tokenleri, NFT’leri görmemize çok az kaldı. 2021 yılında web sitesi aracılığıyla kripto cüzdanlar oyuna bağlanırken şimdi artık oyuna gömülü gelecek. Bu gelişmeler çok kısa sürede oldu ve önümüzdeki yıllarda da çok daha fazlasını göreceğimizden eminim.

Fakat bir uyarı, kripto tabanlı oyun geliştirmenin daha da kolaylaşmasıyla dolandırıcılar bu alanda da çeşitli tuzaklar geliştirecek. Denetlenmemiş oyunlarda cüzdanınızı bağlamanız tüm paranızı kaybetmenize neden olabilir. Cihazlarınıza virüsler bulaştırılabilir. Sahte oyun projeleriyle yaptığınız yatırımlar sıfırlanabilir.