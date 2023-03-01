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Teminatsız kredi kullanımını destekleyen Ethereum tabanlı merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü TrueFi’ın yerel kripto para birimi TRU, hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 0,06 dolar fiyat seviyelerinden 0,1 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Ortalama %50’lik Değer Artışı

Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü TrueFi’ın yerel kripto para birimi TRU, hafta başından bu yana %50’yi aşan bir değer artışı kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,06 dolar fiyat seviyelerinden 0,1 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto analitik platformu Lookonchain, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran bir adresin kripto para borsası Binance’ten yaklaşık 500.000 dolar değerinde 7,32 milyon TRU satın aldığını belirtti. Etherscan verilerine göre bu göre bu adres, son altı gün içinde Binance’ten yaklaşık 1,18 milyon dolar değerinde toplam yaklaşık 17,6 milyon TRU satın aldı.

Hafta başından bu yana %50’yi aşan bir değer artışı kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 0,06 dolar fiyat seviyelerinden 0,1 dolar fiyat seviyelerine yükselen TRU, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından ise 0,094 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca TRU, bu değer artışlarının ardından piyasa değerinde de önemli bir artış kaydetti ve CoinMarketCap’in verilerine göre piyasa değeri sıralamasında 294. sıraya yükseldi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Hafta başından bu yana yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin (BTC), bugün sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçmesinin ardından 23.700 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.