Ethereum'un (ETH) toplam piyasa değeri, gün içerisindeki yükselişin de etkisiyle CoinMarketCap verilerine göre 200 milyar dolar seviyelerini aştı.

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Hafta başından bu yana yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bugün sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak 23.700 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki yükselişin de etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

ETH’nin Piyasa Değeri 200 Milyar Doları Aştı

Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde 1470 dolar fiyat seviyeleri ile 1700 dolar fiyat seviyeleri arasında volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydeden ETH, son haftalarda birden fazla kez 1700 dolar direncini aşmasına karşın piyasadaki düşüşün etkisiyle yeniden 1600 dolar seviyelerine geriledi. Bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başından bu yana önemli ölçüde artış gösterdi. Ethereum (ETH), bugün sabah saatlerindeki yükselişin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,7’lik düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 1650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ETH’nin toplam işlem hacminde ortalama %12,8’lik bir artışı kaydedildi. Ethereum’un (ETH) toplam piyasa değeri ise gün içerisindeki artışın ardından 200 milyar dolar seviyelerini aştı. Birçok analist, 1700 dolar fiyat seviyelerinin ETH adına yakın vadede oldukça kritik bir rol oynayabileceğini dile getirdi. Analistlere göre piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ve 1700 dolar fiyat seviyelerinin aşılması ile birlikte ETH’de değer artışları hız kazanabilir.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), bugün sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve kaydettiği son değer artışlarının ardından 24.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.