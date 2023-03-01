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Makro uzmanı Lyn Alden, Bitcoin‘in (BTC) mevcut fiyatlarla güçlü bir alım bölgesinde olduğunu söyledi. Uzman, yatırımcıları ileride görülebilecek yüksek volatiliteye karşı hazırlıklı olmaları konusunda da uyardı.

Bitcoin İçin Borç Limiti Uyarısı

Swan Signal’a röportaj veren makro uzmanı Lyn Alden, Bitcoin’in mevcut fiyatıyla yatırımcılara nadir bulunabilecek bir fırsat sunuyor olabileceğini öne sürdü. Ancak Alden, Fed’in mevcut para politikasının likiditeyi kurutması halinde Bitcoin’in yıl içinde düşme ihtimalinin bulunduğunu belirterek yatırımcılara seslendi ve şu uyarıda bulundu:

Yılın ikinci yarısına ilişkin birtakım endişelerim var çünkü borç limitini çözdüklerinde, Hazine’nin hesabını doldurmak için neredeyse kesin olarak piyasadan likiditeyi geri çekmeye çalıştığını göreceğiz ve Fed o sırada hala likidite çekiyor olursa likiditede hızlı bir düşüş olabilir. Yani yeni düşüşler olabilir, akümülasyonlar, ciddi fiyat düzeltmeleriyle karşı karşı kalınabilir.

Makro uzmanı, Fed’in bir süredir uyguladığı para politikasıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasa koşullarının ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek “Ancak bunun nasıl sonuçlanacağı belli değil. Fed‘in o dönemde hala niceliksel sıkılaştırmaya devam edememesi bile mümkün. Hazine’nin çok yavaş bir şekilde çekilmeye çalışması mümkün. Borç limitinin ne zaman ve nasıl çözüleceğini tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların çoğu bir tahmin oyunu ve Bitcoin yükselir ve sonra yükseldiği seviyeden düzeltme yaparsa, şu anda olduğu yere geri dönmeyebileceğini ya da dönebileceğini söylemek çok zor.” dedi.

“Tehlike Henüz Geçmiş Değil”

Alden, BTC‘ye uzun vadeli bir perspektiften bakmanın ve ağın temellerinin durumunu göz önünde bulundurmanın yatırımcılar için önemli faktörler olduğunu hatırlatarak şunları ekledi:

Profesyonel yatırımcılar bundan çıkarabileceklerini çıkarmaya çalışacaklardır, ancak bence insanların büyük çoğunluğu için birçok farklı ölçüt temelinde mevcut fiyatların bir dip bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Üç ila beş yıllık bir perspektifte bu fiyatların cazip olduğunu düşünüyorum. Ağın temellerini izliyorsanız, ağın sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız, tüm yönlerin hala amaçlandığı gibi çalıştığını düşünüyorsanız, Bitcoin‘in sunduklarına yakın herhangi bir rakip olduğunu görmüyorsanız o zaman güçlü bir alım bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Borç tavanı meselesi çözüldüğünde bu yılın ikinci yarısında potansiyel olarak bir türbülans dönemi olacağını düşündüğüm konusunda da uyarmak isterim. Bence henüz tehlikeyi atlatmış değiliz.

Alden, her ne kadar altcoin‘ler özelinde konuşmamış olsa da işaret ettiği şekilde Bitcoin fiyatında görülebilecek bir düşüşün doğrudan doğruya altcoin’leri de etkilemesi beklenebilir.