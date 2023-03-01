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  •   Para Bu Altcoin’lere Akıyor! 1 Ayda 1.6 Milyar Dolar Giriş Oldu!

Para Bu Altcoin’lere Akıyor! 1 Ayda 1.6 Milyar Dolar Giriş Oldu!

Yapay zeka (AI) altcoin'lerinin piyasa değeri, viral AI sohbet robotu ChatGPT'nin başarısıyla tetiklenen sektördeki gelişimin artmasıyla yükselişe geçti.
14:58
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yapay zeka (AI) altcoin’lerinin piyasa değeri, viral AI sohbet robotu ChatGPT’nin başarısıyla tetiklenen sektördeki gelişimin artmasıyla yükselişe geçti. AI’yi çevreleyen heyecan dalgasının ardından sektördeki AI altcoin’lerin değeri giderek artan bir sermaye girişi kaydetti.

Para AI Altcoin’lerine Aktı

Crypto Slate’in verilerine göre özellikle 1 Mart itibariyle yapay zeka altcoin’lerin toplam piyasa değeri 4 milyar doları aşarak 4,18 milyar dolara çıktı. Geçmiş veriler AI altcoinleri‘nin toplam piyasa değerinin 27 Ocak’ta 2.56 milyar dolarda olduğunu, bir ay gibi kısa bir süre içinde 1.62 milyar dolarlık para girişi olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşık yüzde 63’lük yükselişe karşılık geliyor. Aynı zamanda söz konusu para girişi AI sektörünün kripto para piyasasındaki hakimiyetinin yüzde 0,24’ten yüzde 0,39’a yükselmesini sağladı.

Yapay zeka altcoin’lerine daha yakından bakıldığında, The Graph‘ın (GRT) başı çektiği ve 1.38 milyar dolar ile en yüksek piyasa değerine sahip AI altcoin’i olduğu görülüyor. The Graph, yapay zeka sektörünü desteklemesinin yanı sıra, protokolün yerel varlığı GRT, stake etme, ağ içindeki ödemeler gibi birçok amaç için kullanılabilir. Diğer üst düzey yapay zeka tabanlı altcoin’ler arasında SingularityNET‘in yerel varlığı AGIX (611.59 milyon dolar) ve Fetch.ai‘nin yerel varlığı FET‘in (371.89 milyon dolar) yer aldığı görülüyor.

Yapay Zeka Altcoin’lerinin Yükselişi

Yapay zeka altcoinleri önemli bir yükseliş kaydetmiş olsalar da bazı analistlerin genel potansiyelleri konusunda şüpheci davranmaya devam ettikleri görülüyor. Şu an için sürdürülebilir bir başarı doğrudan doğruya yapay zeka sektöründe yaşanacak gelişmelere bağlı. Genel olarak yapay zeka sektöründeki büyüme fırsatının yatırımcı ilgisi, potansiyel ve hype’ın bir birleşimi olduğu söylenebilir.

Beklendiği gibi yapay zeka altcoin’lerinin fiyat yörüngesi de genel piyasa duyarlılığına bağlı olacak. Özellikle, kripto para piyasasının 2023’in başından bu yana gördüğü ralli sektörün yeni makroekonomik kaygılarla mücadele etmesi nedeniyle yavaşlamış durumda.

Bununla birlikte, yapay zeka altcoin’leri trend olmaya devam ediyor. Bu bakımdan yatırımcıların göz önünde bulundurmaları gereken kripto paralar listesinde üst sırada yer alıyorlar.

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