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  •   Ünlü Kripto Boğası Elon Musk’a Rakip Oluyor! Sızıntılar Neden Organize Edildi?

Ünlü Kripto Boğası Elon Musk’a Rakip Oluyor! Sızıntılar Neden Organize Edildi?

Elon Musk on milyarlarca doları zarar potansiyeli yüksek bir platforma yatırdı ve şimdi de rakiplerle uğraşmak zorunda.
15:00
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Daha önce bunu başardı ve eğer başarısı sadece şanstan ibaret değilse Elon Musk’ın canı fazlasıyla sıkılacak. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ünlü Bitcoin maksimalistlerinden ve Elon Musk’a platformu sattıktan sonra yeni işine odaklandı. Peki bu durum kripto paraları nasıl etkiler? Dorsey gerçekten daha iyisini başarabilir mi? Elon Musk neden sızıntıları organize etti?

Bluesky (Twitter Alternatifi)

Merkezi olmayan bir tasarım kullanan ve Jack Dorsey tarafından desteklenen bir sosyal medya uygulaması olan Bluesky’ın beta sürümü Apple App Store’da yayına girdi. Şu anda yalnızca davetiye ile kullanılabiliyor. Merkezi olmayan sosyal medya furyası, Jack Dorsey destekli DApp Bluesky’nin Apple App Store’a gelmesiyle hız kazanıyor. Şu anda yalnızca davetiye modunda olan uygulama giderek daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Bu test ve geri bildirim aşaması, tam bir lansmanın daha sonra değil, daha erken ortaya çıkabileceğini gösteriyor. 2022’de büyük manşetlere çıkan Twitter’a alternatif platform sanıldığının aksine blockchain tabanlı olmayacak. Bluesky daha ziyade “federe bir ağ” kullanmaktadır. Bununla birlikte platformun CEO’su Graber, Bluesky projesinin AT Protokolü üzerinde oluşturulduğunu ve kripto para birimleriyle daha kolay entegrasyon sağladığını belirtiyor.

İlk olarak ADX olarak adlandırılan protokol, Ekim 2022’de yeniden adlandırıldı. Federe ağlar esasen sunucuların birbirleriyle iletişim kurabileceği bir araçtır. Bluesky ekibi AT Protokolüne dört benzersiz nitelik atfetmiştir: hesap taşınabilirliği, algoritmik seçim, birlikte çalışma ve performans.

Elon Musk yasal prosedürler nedeniyle kripto para ödemelerini askıya alıp itibari para birimleriyle ödemelerin platforma getirilmesini hedefliyor. Ancak Bluesky kripto paralarla entegre olmaya hazır ve merkeziyetsiz oluşu onun ABD yasalarını daha az umursamasını sağlayabilir. Üstelik beklendiği gibi büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşırsa bu kripto paraların daha hızlı benimsenmesine de katkı sağlayacaktır.

Dorsey’in web’in evrimine olan ilgisi teknoloji çevrelerinde iyi biliniyor ve katılımı Bluesky’nin ötesine uzanıyor. Bitcoin Lightning Network’ü kullanan Twitter’a rakip Nostr protokolünü de destekledi. Aralık 2022’de protokole 14 BTC bağışladı. Nostr’a destek veren bir diğer önemli isim de Edward Snowden’dır. Ünlü ihbarcı Nostr’a atıfta bulunarak “kimsenin sahibi olmadığını ve herkesin yüzmekte özgür olduğunu” söyledi.

Twitter Sızıntılarına İzin Verdi

Diğer tarafta Elon Musk rakip platformların kendisini alt etme ihtimalini de düşünerek önemli bir adım attı. Şeffaflık konusunda çok büyük vaatlerde bulundu ve ABD hükümetinin Twitter yönetimiyle arasındaki ilişkiyi ifşa etti. Sızdırılan belgelere göre ABD yönetimi Twitter üzerinde istediği gibi at koşturabiliyor dilediği kullanıcıların sesini açarken canını sıkanların sesini kısabiliyordu. ABD veya gücü elinde tutan siyasiler için sorun çıkarabilecek konularda paylaşımlara sansürler, erişim kısıtları ve daha fazlasını getiren eski Twitter yönetimi tepki çekti. Jack Dorsey dolaylı yoldan bu süreçte yıpratıldı.

Elon Musk ise artık hükümetlerden, güç sahiplerinden emir almayan ve geniş özgürlük alanında herkesin sesini duyurabildiği daha iyi bir Twitter vadediyor. Merkezi yapısı, Elon Musk’ın değişken kişiliği bu söylediklerine herkesin inanmasını engelliyor. Nitekim kripto para yatırımcıları Çin henüz Bitcoin ve diğerlerini yasaklamadan önce Elon Musk’ın Bitcoin’e büyük bir darbe vurduğunu gördü. Bazı kesimler bu hamlenin Çin’in işini kolaylaştırmak Bitcoin’in güvenilmez olduğunu herkese göstermek için Musk tarafından kasıtlı olarak yapıldığını düşündü. Peki Musk’ın bu işten kazancı neydi? Tesla araçlarını Çin pazarında daha özgür biçimde satabilecekti. Ancak hedefine tam anlamıyla ulaşamadı.

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