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Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesinde önemli bir rol oynayan Bitcoin ATM’lerinin sayısında son dönemlerde önemli bir düşüş yaşandı. Dünya çapında 2023’ün ilk iki ayında kurulan kripto ATM’leri arasında 412 makine devre dışı bırakıldı.

Bitcoin ATM’leri Furyası Sona mı Eriyor?

Blockchain teknolojisinin seneler içerisinde büyük bir popülariteye ve kullanım alanına ulaşması ile birlikte kripto para birimlerinin piyasa değerinde de önemli bir artış kaydedildi. Bu süreçte 2014 yılından bu yana da dünya çapında birçok ülkede, itibari para birimleri ve kripto para birimleri arasında işlem yapabilmeyi sağlayan çok sayıda Bitcoin ATM’si kuruldu. Bitcoin ATM’leri, kripto varlıkların kullanımını da belirli ölçüde kolaylaştırarak dijital varlıkların küresel ölçekte benimsenmesine de katkı sağladı. Ancak 2014 yılından bu yana Bitcoin ATM’leri sayısındaki süregelen artış, son dönemlerde belirli ölçüde tersine dönmüş durumda.

412 Makine Daha Devre Dışı Bırakıldı

2014 yılından bu yana dünya çapında pek çok ülkede sayısız Bitcoin ve kripto ATM’si kuruldu ve bu ATM’ler milyonlarca kullanıcıya uzun yıllar hizmet verdi. Kripto ATM’lerinin sayısındaki yıllardır devam eden bu artış ta kripto varlıkların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine belirli ölçülerde katkı sağladı. Ancak ele edilen güncel verilere göre 2023 yılının iki ayında kurulan kripto ATM’leri arasında 412 makine daha devre dışı bırakıldı. Ayrıca son zamanlarda, kripto ATM sağlayıcısı Bitcoin Depot, 7000 adet fiziksel makinesini BitAccess yazılımına dönüştürdü. Bu 7000 makinenin yazılıma dönüştürülmesi, yıllık 3 milyon dolara mal olan yazılım lisanslama ücretleriyle ilgili operasyonel maliyetlerin düşürülmesine yardımcı oldu. Öte yandan yakın zamanda Bitcoin ATM’lerini yasa dışı ilan eden Birleşik Krallık regülatörleri, ülkede kayıt dışı faaliyet gösteren kripto ATM’lerinin denetlenmesi adına yakın zamanda yeniden kapsamlı bir operasyon yürütüleceğini açıkladı.