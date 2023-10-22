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Ünlü Kripto Yorumcusu: Chainlink (LINK) Yükselişi Bu Sefer Farklı

Özet

  • docXBT takma isimli analist LINK Coin fiyatının uzun vadeli yükseliş hareketine başlamış olabileceğini ima ediyor.
  • LINK Coin fiyatı 10,6 dolar üstü kapanışlarda 18 dolar hedefli yolculuğuna çıbilir.
  • RWA alanındaki ilgi nedeniyle Chainlink (LINK) ön plana çıkıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
22 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının 30.000 dolar üzerinde daha fazla zaman geçirdiğini görüyoruz ve bu altcoinlerin fiyatına da yansıyor. Kripto paraların bir kısmı direnç bölgelerini son BTC artışıyla geçti. Bu güzel haber ve Chainlink Coin için daha fazlası da var. Popüler blockchain tabanlı oracle çözümü kritik eşiği aşmış olabilir.

Uzman Yorumu: Chainlink (LINK)

Kripto para uzmanların 20.000 dolar hedefinin gerçekleşmediğini gördüğü için yükseliş tahminlerini paylaşmaya başladı. BTC fiyatı için 28.800 dolar üstü kapanışlarda 30.650 dolar testinin gelebileceğini daha saatler önce söylemiştik. Şimdi BTC hedefine koşarken (maalesef hacimler tatmin edici değil) LINK Coin etkileyici bir ralli yaşadı.

Popüler kripto para uzmanı docXBT saatler önce paylaştığı analizde bu sefer LINK Coin için durumun farklı olduğunu söylüyor. Aşağıdaki aylık grafiği paylaşan uzman isim popüler kripto paranın kalıcı yükseliş trendine dönmüş olabileceğini ima ediyor.

Yatay direnç alanını aylardır aşamayan fiyat şimdi bunun üzerinde ve birkaç saat önce söylediğimiz gibi 18 doları hedefliyor gibi görünüyor. Önceki LINK Coin analizimizde en az 5 kez önemli yatay direnç alanının test edildiğini ve bu sefer aşılmak üzere olduğunu da söylemiştik.

LINK Coin Kaç Dolar Olur?

Kripto yorumcusu docXBT tarafından paylaşılan ikinci grafik 10,5 ve 10,6 dolar arasındaki bölgenin aşılmasıyla fiyatın etkileyici bir ralli yapacağını ima ediyor. Peki burada hedef kaç dolar? Eğer %20 artışın üzerine 10,5 dolar da aşılırsa fiyat 18 doları radarına alabilir. Bu eşik Chainlink ekibinin Swift iş birliği ve diğer müjdeleriyle aşılabilir görünüyor.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız CoinMarketCap üçüncü çeyrek raporunda bir konuya özellikle dikkat çekmiştik. Bu da gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi alanında çalışan projelere artan ilgiydi. Tahvillerin, kağıtların daha birçok şeyin blockchain’e taşınması mümkün. Chainlink kurucuları kurumsallar için bunu yapacak güce sahip olduklarını söylüyor.

Her dönem farklı alanların hype yaşadığını görüyoruz. Örneğin 2022 Kasım itibariyle OpenAI Chatbot’uyla yapay zeka tokenleri yükselişe geçti. Sonrasında layer2 tokenleri vesair. Her alanda birçok öne çıkan alternatif görüyorduk. Bu dönemde Chainlink’in avantajı kendi alanında büyük ölçüde tekelleşmiş ve kendini ispat etmiş olmasıdır. Üstelik Swift gibi alternatifi olmayan dünya devi ortaklar da onun parlamasına yardımcı oluyor. Özetle gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi (RWA) alanına ilgi sürerse LINK Coin fiyatı etkileyici bir artış yaşayabilir.

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