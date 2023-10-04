Chainlink (LINK) 15 Ayın Dibinde ve Önemli Bir Sinyal Veriyor

Kripto para uzmanı Poppe’nin favori altcoini son Swift testinin ardından hızlı bir yükseliş dönemine girmişti. Şimdi genel piyasa hissiyatındaki dalgalanma nedeniyle fiyat sarsıldı. 15 ayın dibine işaret eden kritik bir metrik fiyatın hızla toparlanabileceğini söylüyor. Peki LINK Coin için güncel tahminler ne yönde?

Chainlink (LINK) Yorum

Eylül ayında az sayıda altcoin LINK ile benzer bir kaderi yaşadı. Popüler oracle çözümünün yerel token LINK geçtiğimiz ay tam yüzde 38 oranında arttı. En büyük 20 kripto para arasında en iyi performans gösteren altcoin oldu. Önemli on-chain ölçümler bu kazanımların Ekim ayında da devam edebileceğini söylüyor.

Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi için ciddi anlamda çaba harcayan Chainlink bu konuda en büyük oyuncular arasında yer alıyor. DeFi fiyat beslemeleri konusundaysa adeta tekelleştiğini söyleyebiliriz. Popüler DeFi protokollerinin neredeyse tamamı fiyat beslemeleri için onun altyapısından yararlanıyor.

On-chain ölçümler fiyat artışı bir yana ağ dinamiklerindeki güçlü büyümeye işaret ediyor. Yani son fiyat artışı sadece Swift haberinden beslemiş bir haber fiyatlamasının ötesindeydi. Eylül ayı ortasındaki yükseliş sırasında LINK’in günlük aktif kullanıcıları kayda değer bir artış gördü.

Son 3 hafta boyunca aktif adreslerin sayısı sürekli olarak 1500 eşiğinin üzerinde kaldı. Ocak 2021 tarihinde bu metrik benzer bir tablo çizdiğinde fiyat 20 doları aşmıştı.

LINK Coin Yorum

Ekim ayında beklenen genel yükselişin ortasında LINK Coin yatırımcıları borsalardaki varlıklarını azaltıyor. CryptoQuant verilerine göre borsa arzı 3 Ekim’de 152 milyona indi. Borsa rezervlerindeki düşüş potansiyel satış baskının da zayıflaması anlamına gelir. Genelde uzun vadeli yatırımcıların birikim eğilimi nedeniyle borsalardan çıkışlar istikrarlı biçimde devam eder.

Tarihsel veri trendleri, borsa rezervleri düştüğünde LINK fiyatının genellikle yükseldiğini söylüyor. Bu en son 20 Temmuz döneminde yaşanmıştı.

Eğer fiyat 8 dolar bölgesinde güçlü kalabilirse 8,78 dolarlık direnç alanının ardından 10 dolara doğru çift haneli fiyat hareketi başlayabilir. Bitcoin fiyatında güçlü bir düşüş başlarsa ne olacak? İlk aşamada 6,5 dolarlık destek bölgesinde fiyatın dip yapması beklenir ancak bu seviye kaybedilirse muhtemelen 5 dolarda yeni bir dip görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.