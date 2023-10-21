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LINK Coin Neden Yükseliyor? Chainlink (LINK) Fiyat Hedefleri ve Yorum

Özet

  • Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi alanı trilyon dolarlık potansiyel içeriyor. Chainlink bu alandaki favori kripto girişimlerinden.
  • Chainlink hali hazırda birçok popüler akıllı sözleşme platformuna altyapı sağlıyor.
  • LINK Coin artışı devam ederse fiyat 18 dolara ulaşabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
21:30
21 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Birçok kripto analistinin gözdesi olan Chainlink (LINK) uzun süredir yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sağlam temelleri nedeniyle gelecek vadeden altcoinler arasında sayılan LINK Coin bugün yüzde 20 oranında yükseldi. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.100 doları aştı. Kral kripto para birimi yükselişine devam ederken LINK boğaları büyük hareketi başlattı.

Chainlink (LINK) Neden Yükseliyor

Son birkaç yıldır birçok kez Chainlink’in yapmaya çalıştığı şeylerden bahsetmiştik. Son Swift ortaklığıyla gelen başarılı testler blockchain tabanlı oracle çözümünün daha da gözde bir varlık haline gelmesini sağladı. Üstelik yıl sonu artacağı açıklanan stake havuzu ve token faydasını artırmayı amaçlayan yeniliklerin de fiyatı besleyebileceğinden bahsetmiştik.

Tüm bu yukarıdaki detayları üst üste koyduğumuzda LINK Coin’in neden bugün talep gördüğünü anlamak zor değil. Teknik cephede yakın zamanda dikkat çektiğimiz direnç testlerinin de başarıyla tamamlanmasıyla bahsettiğimiz çift haneli fiyat hedefine koşan bir LINK var.

Chainlink hali hazırda birçok akıllı sözleşme platformunun fiyat beslemelerini sağlayan yapı. Ve detaylı Chainlink geleceği yazımızda tüm bunlara değinmiştik. Dilerseniz uzun vadeli beklentileri ve güncel piyasa hakimiyetine dair detayları önceki yazımızdan okuyabilirsiniz.

Chainlink ekibi geleceğe hazırlanıyor ve bugünkü paylaşımları da “gerçek dünya varlıklarının tokenize hale getirilmesiyle” bu alanın nasıl bir devrime işaret ettiğini açıklıyor.

LINK Coin Fiyat Yorumları

LINK Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 9 doların üzerinde ve günlük kazancı %20’ye dayandı. Bugün 9,17 dolarda zirve yapsa da BTC’nin yükseliş eğilimli yapısı daha fazla artış için umut veriyor. Teknik cephede dikkat çekici detaylar var. İlk olarak günlük grafikte LINK Coin yaklaşık 1 yıldır altıncı kez test ettiği direnç bölgesinde.

Fiyat eğer 9,43 dolar seviyesini aşabilirse yeniden 18 dolar yolculuğuna çıkabilir. 2022 Nisan ayında 18 dolardan başlayan yükselişin ardından fiyat 5,66 dolara kadar düşmüş ardından bu direnç bölgesini test etmişti. Şimdi birçok testin ardından fiyat yeniden önemli eşiği aşmak için mücadele ediyor.

Eğer 8,42 dolar yeniden kaybedilirse 18 dolar hedefli yükseliş senaryosu da suya düşebilir. BTC hareketi şimdilik artışı destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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