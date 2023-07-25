Bitcoin fiyatındaki belirsizlik Fed toplantısına 1 gün kalmışken devam ediyor. BTC 29.000 dolar eşiğini tutuyor. Altcoinler ise büyük ölçüde kırmızıya boyandı. Yatırımcıları endişelendiren şey Powell tarafından yapılacak açıklamaların beklenenden şahin olma ihtimali. Sıkılaşma döneminin son 2 faiz artışı için geri sayım sürüyor. Peki Chainlink cephesinde neler oluyor?

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) fiyatı, önemli bir yatay seviyeyi başarıyla geri aldığı için uzun vadeli görünümde yükseliş sinyalleri gönderiyor. Şu anda uzun vadeli diyagonal direnç seviyesinin üstesinden gelmeye çalışıyor. Başarılı olması halinde bu, potansiyel yukarı yönlü hareket için olumlu bir işaret almış olacağız.

Uzun vadeli göstergeler, LINK’in sonunda direnç çizgisinden kopacağını teyit ediyor. Ancak, kısa vadeli göstergeler, özellikle de mevcut parabolün kırılması halinde boğaların fazlasıyla moralinin bozulacağını söylüyor. LINK Coin şimdi kritik bölgede Fed bulutlarının dağılmasını heyecanla bekliyor.

LINK Coin Grafik Yorum

Haftalık zaman dilimi teknik analizine göre, LINK‘in fiyatı Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında düşüş gösteriyor. Bu düşüş döneminde fiyatı 4,75 dolar ile dibini yaptı. Mayıs 2022’den bu yana oluşan 6 dolarlık alanın kırılması bu dibe zemin hazırlamıştı. Ancak, hızlı bir toparlanma yaşandı ve fiyat 6 dolar bölgesine geri dönerek burayı güçlü bir destek seviyesi olarak teyit etti. Bu toparlanma önceki çöküşü geçersiz kıldı. Bu tür fiyat hareketleri genellikle LINK’te olduğu gibi önemli geri dönüşlere yol açar.

LINK fiyatı üçüncü kez aynı azalan direnç çizgisinden çıkmaya çalışıyor. Bu hat 815 gün gibi uzun bir süredir yerinde durmaktadır. Başarılı bir kırılma ve bu çizginin üzerinde kapanış, düzeltmenin tamamlandığını ve yeni bir yükseliş eğiliminin başladığını gösterecektir. Bugünlerde birçok altcoin 600-800 günlük trend çizgilerini kırdığı için LINK Coin yatırımcılarının da yüzü gülebilir. Haftalık grafikte RSI kırılma ihtimalini desteklese de net bir teyit sağlamıyor.

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, trendin hala yükselişte olduğunu gösteriyor. Ancak, kısa vadeli yükseliş yapısının geçersiz kılınma seviyesi oldukça yakın. Bu nedenle, devam eden bir düşüş muhtemelen derin bir geri çekilmeye yol açacaktır. 10 Haziran’daki düşük seviyelerden bu yana LINK artışı parabolik bir yükselen destek çizgisini takip etti. Bu, artış oranı hızlı olduğunda ortaya çıkar ve genellikle yükseliş trendinin tersine dönmeye başladığı anlamına gelir. Şimdiye kadar bu çizgiye altı kez dokunuldu. LINK fiyatı şu anda bu parabolün hemen üzerinde işlem görüyor. Fiyat sıçrama yaparsa muhtemelen uzun vadeli direnç çizgisinden çıkacak ve 12 dolara yükselecektir.

Aşağı yöndeyse hedef 6,2 ile 6,6 dolar arasında bulunuyor. Şimdilik Fed eğer kazasız atlatılırsa fiyat yukarı yönlü hareketini daha istekli başlatabilecek gibi görünüyor.