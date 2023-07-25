Haziran 2023’ü üç haneleri kazançlarla bitirdikten sonra Bitcoin Cash (BCH) şimdiye kadar Temmuz’da bu muhteşem performansı gösteremedi. Bitcoin Cash madencileri ve balina yatırımcıları artık düşüş pozisyonu alıyor gibi görünüyor. Boğalar uzun süreli bir Bitcoin Cash fiyat düşüş eğilimini önlemek için çabalarından vazgeçmiş gibi duruyor.

Madenciler 1.12 Milyon BCH Sattı

Bitcoin Cash madencileri geçtiğimiz ay içinde 1.12 milyon jetonu ellerinden çıkarmak için son fiyat rallisinden yararlandı. IntoTheBlock verilerine göre madenciler 24 Haziran kapanışında 7.73 milyon BCH’lik bir kümülatif rezerv bakiyesine sahipti. Ancak 25 Temmuz itibariyle bu rakam 6.61 milyona düştü.

Miners Reserves verisi sistem içinde tanınan madencilerin ve madencilik havuzlarının kümülatif cüzdan bakiyesindeki gerçek zamanlı değişiklikleri izler. Madenciler bakiyelerini azalttıklarınada gelecekteki kazançları beklemek yerine blok ödüllerini satarlar.

Geçen ay boyunca BCH madencileri varlıklarını 1.12 milyon BCH token azalttı ve her biri 235 dolar olan mevcut fiyatla toplamda 263 milyon dolarlık token satışı gerçekleştirdi. Bu süreçte madencilerin dolaşımdaki toplam Bitcoin Cash payları %40’tan %34’e indi. Bu genelde Bitcoin Cash madencilerinin yakında daha yüksek fiyatlar elde edebileceklerinden emin olmadıklarını gösterir. Diğer stratejik yatımcıların benzer bir BCH düşüş hissi almaya başlaması da an meselesi olabilir.

Balina’lar Madencilerin Yolundan Gidiyor

Madencilerin karamsar eğilimini onaylayan Bitcoin Cash balina yatırımcıları da ticaret faaliyetlerini azaltmaya başladı. 14 Temmuz ile 25 Temmuz arasında BCH balina işlem sayısı %76 düştü.

Balina işlem sayısı verileri bir blockchain ağındaki büyük kurumsal yatırımcılar arasındaki ticaret faaliyetinin seviyesini gösterir. Temel olarak belirli bir süre içerisinde 100.000 doları aşan her işlemin toplanmasıyla elde edilir.

Balina işlem sayısındaki bu düşüşün her zaman büyük yatırımcıların BCH fiyat beklentileri konusunda daha az emin oldukları anlamına gelir. İşlem sayılarında düşüş devam ederse likitide düşüşü BCH’yi önümüzdeki haftalarda yeni diplere itebilir.