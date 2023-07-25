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  •   Treasure DAO Sosyal Medya Saldırılarına Karşı Kullanıcıları Uyarıyor

Treasure DAO Sosyal Medya Saldırılarına Karşı Kullanıcıları Uyarıyor

Özet

  • Treasure DAO, Arbitrum ekosistemindeki kullanıcıları sahte airdrop duyuruları içeren sosyal medya saldırılarına karşı Twitter üzerinden uyardı.
  • Treasure DAO'ya bağlı Play on Treasure ve Play Bridge World hesapları, hacker'lar tarafından ele geçirildi ve kullanıcılardan bu hesaplarla etkileşimden kaçınmaları istendi.
  • Firma, hesapları geri aldıklarını ve sorunun kontrol altına alındığını açıkladı, ancak saldırının detayları ve kullanıcıların etkilenip etkilenmediği hakkında ek bilgi sağlamadı.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
15:15
25 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Merkeziyetsiz bir kuruluş olan ve Arbitrum ekosisteminde yer alan Treasure DAO kullanıcıları sosyal medya saldırıları içerin sahte airdrop duyurularına karşı Twitter üzerinden uyardı. Treasure DAO ekibinin topluluğu ve Arbitrum ekosisteminde kimlik avı girişimlerinde önemli bir artışa tanık olduğunu söyledi. Yetkililer yakın zamanda kullanıcılarını bazı Twitter hesaplarının ele geçirildiği konusunda uyardı. Şirket topluluğuna airdrop, bir mint etkinliği veya başka bir şey planlamadıklarını hatırlattı.

Treasure Saldırı Sonrasında Kullanıcılarını Uyardı

Merkezi olmayan oyun yayıncısı Treasure 24 Temmuz’da yayınladığı bir tweet’te kuruluşa bağlı Twitter hesapları olan Play on Treasure ve Play Bridge World hesaplarının hacker’lar tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Kuruluş kullanıcıları hesaplar tarafından paylaşılan bağlantılarla etkileşimden kaçınmaları konusunda uyardı.

Hesaplara yeniden erişim sağlamaya çalıştıktan sonra kripto oyun yayıncısı 25 Temmuz’da Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla hesapları geri aldılarını ve sorunun kontrol altını alındığını tweet’ledi.

Firma saldırının nasıl gerçekleştiğini veya son güvenlik ihlalinden herhangi bir kullanıcının etkilenip etkilenmediği hakkında ek bilgi sağlamadı. Ancak şirket, ekibinin Treasure topluluğu ve daha geniş Arbitrum ekosistemi içinde kimlik avı girişimlerinde önemli bir artışa tanık olduğunun altını çizerek kullanıcılarını çok dikkatli olmaları ve güvende kalmaları konusunda uyardı.

Sektörün Önemli İsimlerinden Çözüm Çağrısı

21 Temmuz’da Binance CEO’su Changpeng Zhao artan sayıdaki kimlik saldırıları konusunda kripto dünyasını uyardı. CZ, borsa kullanıcılarını mobil cihaz tabanlı 2FA yerine donanım tabanlı iki faktörlü doğrulama sistemleri kullanmaya çağırdı.

Paris’teki son Ethereum Topluluğu Konferansı etkinliğinde Polygon’un bilgi güvenliği sorumlusu Mudit Gupta güvenlik dünyasında kullanıcı olmanın zorluklarından bahsetti. Gupta’ya göre kullanıcılar her bir potansiyel giriş noktasını korumakla görevliler. En ufak bir dalgınlığın risk yaratabileceğinin altını çizden Gupta saldırganların sadece tek bir hatayla cüzdan bilgilerini ele geçirebileceği ve gerisini gözden geleceklerinin altını çizdi.

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