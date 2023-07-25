Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın kripto projesi Worldcoin’in (WLD) gizlilik ve güvenlikle ilgili potansiyel risklerinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlattığını açıkladı.

Projenin Kullanıcıların Biyometrik Verilerini Toplaması ve İşlemesi İncelenecek

Lansmanı 24 Temmuz’da yapılan Worldcoin, iris taraması yoluyla kullanıcılara bir dijital kimlik sunmayı amaçlıyor ve karşılığında ücretsiz WLD token’i veriyor. ICO, veri koruma yasalarına uygunluğu sağlamak ve kullanıcıların biyometrik verilerinin toplanması ve işlenmesinin neden olduğu gizlilik endişelerini değerlendirmek için projeyi inceleyecek.

Worldcoin projesi, World ID sistemi, iris tarama Orb‘u ve World App cüzdanı dahil olmak üzere üç bileşeden oluşuyor. Şu anda iki milyon kullanıcı projeye kaydolmuş durumda ve proje iris tarama operasyonlarını 20 ülkede genişletiyor.

Projenin başlangıçtaki popülerliğine rağmen, bazı uzmanlar gizlilik ve güvenlik endişelerini dile getirdi. Worldcoin’in kurucu ortağı Sam Altman, şirketin iris tarama yapay zekasıyla ilgili gizlilik endişelerinin, kodu açık kaynak haline getirdiklerinde azalacağını belirtse de Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Orb’un tasarımı, gizliliği ve güvenliğinin yanı sıra şirketin bazı iş kararlarıyla ilgili sorunlara işaret ederek projenin gizliliği ve güvenliğiyle ilgili çekincelerini dile getirdi.

Bir ICO sözcüsü tüm bu endişelere yanıt olarak, kuruluşların kişisel verileri işlemek için açık ve yasal bir temele sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Kullanıcı onayına güveniliyorsa, bu onayın özgürce verilmesi ve verilen onayın zarar görmeden geri çekilebilmesi gerektiğini ekledi.

ICO’nun Worldcoin projesine inceleme başlatması, biyometrik veri toplama ve gizlilik endişelerinin küresel olarak giderek daha fazla incelendiği bir dönemde geldi.

Worldcoin’in Hizmet Token’i WLD’nin Fiyatı Düşüyor

Binance, OKX ve Bybit gibi büyük kripto para borsalarından listelenmesinin ardından yüzde 75’in üzerinde yükselen Worldcoin projesinin hizmet token’i WLD, yapılan uyarılar ve ICO’nun inceleme başlatması gibi haber akışı karşısında düşüşe geçti. Worldcoin’in düzenleyici sorunlar ve netlik eksikliği nedeniyle projenin ABD’de faaliyet göstermeyi planlamaması da endişeleri artırdı.

Şu an itibariyle, WLD token‘ın fiyatı 3,58 dolarla ulaştığı zirvesinde yüzde 43 oranında düşerek 2,02 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in son 24 saatte gördüğü en yüksek seviye 2,92 dolarla kaydedilirken, gördüğü en düşük seviye 1,92 dolarla kaydedildi.