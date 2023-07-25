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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Özet

  • Haftaya düşüş ile başlayan Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de değer kayıplarına hız kazandırdı ve 29.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi.
  • Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) ve XRP ise son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:50
25 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Haftaya düşüş ile başlayan ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde de değer kayıplarına hız kazandırarak 29.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi. Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) ve XRP ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’ten fazla değer kaybetti.

Bitcoin’de Son Durum

Temmuz ayının ortalarında Ripple davasında çıkan XRP kararı, kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş yaşamasına neden olsa da lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yükselişlere devam edemedi ve 31.500 dolar seviyelerine ulaşmasının ardından yeniden düşüşe geçerek hafta başında değer kayıplarına hız kazandırdı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde de düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın değer kaybetti. Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan BTC, kaydettiği son değer kayıplarının ardından ise 29.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

BTC‘deki değer kaybının da etkisiyle kripto para piyasası hafta başından bu yana yeniden güçlü bir düşüş eğilimi göstermeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, son günlerde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti. Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) ve XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’ten fazla değer kaybetti.

Piyasadaki bu düşüş ivmesinin etkisiyle güne düşüş ile başlayan Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,17 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki volatilite de günün erken saatlerinde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu. Pepe coin (PEPE), Compound (COMP), Conflux (CFX), The Graph (GRT) ve Aptos (APT) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde piyasadan pozitif ayrışan ve yükselişlere devam eden kripto para birimleri de oldu. Maker (MKR), Trust Wallet Token (TWT) ve Dogecoin (DOGE) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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