En büyük memecoin Dogecoin (DOGE) son 24 saat içinde yüzde 10’a varan bir yükselişle 0,077 doların üzerine çıkarak fiyatının üst üste iki gündür değerini artırıyor. DOGE’nin fiyatındaki yükseliş, memecoin’in eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformundaki ödemelerde büyük bir rol üstlenebileceği yönündeki spekülasyonlarla besleniyor.

Dogecoin’i UpBit Borsasındaki Yatırımcılar Taşıyor

CoinGecko verileri, DOGE’nin işlem hacminin 2.3 milyar dolara ulaştığını ve bu hacmin büyük çoğunluğunun Güney Kore merkezli kripto para borsası UpBit‘ten geldiğini gösteriyor. UpBit, ağrılıklı olarak spekülatif ticaretin gerçekleştiği bir kripto para borsası olarak biliniyor ve kripto para borsasının DOGE ticaretine katılımı son fiyat rallisine katkıda bulundu.

Vadeli işlem piyasasındaki trader’ların da DOGE ticaretine aktif katılım sağladıkları görülüyor. Kripto veri platformu Coinglass, DOGE vadeli işlem sözleşmelerinde yüzlerce yatırımcının likidite olduğunu, yaklaşık 10 milyon dolar değerinde pozisyonun tasfiye olduğunu gösteriyor.

X İçin Yapılan Spekülasyonlar DOGE’u Hareketlendirdi

Analistler, en büyük destekçisi Elon Musk‘ın memecoin’e olan ilgisi göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda X olarak yeniden markalaşan Twitter’daki ödemelerde DOGE’u kabul etmeye başlayabileceğine inanıyor. Tesla’nın bazı ürünleri için DOGE ödemelerine izin verilmesine benzer şekilde, reklamverenlerin Twitter’daki reklamlar ve diğer hizmetler için ödemeleri DOGE ile yapabilecekleri yönünde spekülasyonlar artmış durumda.

Musk, Nisan ayında espirili bir dille Twitter’daki ödemelerde DOGE kabul etmeye başlamayı planladığını ima etmiş ve DOGE’yi platformun premium özelliklere erişimin önünü açan abonelik hizmeti Twitter Blue için kabul edilen ödeme seçeneklerinden biri olmasını önermişti. Musk’ın DOGE’nin kullanımına teşvik etme geçmişi ve Tesla’nın bazı ürünleri için DOGE ödemelerini kabul etmesi göz önüne alındığında, memecoin’in Twitter platformuna entegrasyonun ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Her ne kadar spekülasyonlar doğrulanmamış olsa da, Musk’ın geçmişte DOGE’ye verdiği destek ve şirketlerinde kripto para ile ödeme seçeneklerini keşfetmeye olan ilgisi göz önüne alındığında tamamen temelsiz olmadıkları görülüyor.