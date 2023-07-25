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  •   Binance Ağustos Ayında Japonya’da Yeni Platformunu Hizmete Sunuyor

Binance Ağustos Ayında Japonya’da Yeni Platformunu Hizmete Sunuyor

Özet

  • Binance CEO'su Changpeng Zao (CZ), Japonya'daki kullanıcılar için yeni platformlarını ağustos ayında başlatacaklarını duyurdu.
  • Binance, geçen yıl Japon pazarına girmek için Sakura Exchange BitCoin'in (SEBC) %100 hissesini satın almıştı.
  • Yeni platform Japon düzenlemelere tam olarak uyum sağlayacak ve kullanıcılar 1 Ağustos'tan itibaren yeni kimlik doğrulama süreci aracılığıyla platforma geçebilecekler.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
11:57
25 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

CEO Changpeng Zao (CZ) bugün yaptığı açıklamada dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in ağustos ayına kadar Japonya’daki kullanıcılar için yeni platformunda hizmet sunmaya başlayacağını söyledi. Geçen yıl Binance yasalar çerçevesince düzenlenmiş bir kripto platformu olarak Japon pazarına yeniden girmek için Japon kripto ticaret platformu Sakura Exchange BitCoin’in (SEBC) %100 hissesini satın almıştı.

Binance CEO’su CZ, Asya Web3 Konferansında Açıkladı: Binance Japan Hizmete Sunuluyor

25 Temmuz’da Asya’nın önde gelen Web3 konferansı WebX sırasında Binance CEO’su CZ, Binance Japan’ın tam hizmet platformunu ağustos ayında başlatacağını söyledi.

“Japonya’nın Web3 düzenleme ortamında lider olduğunu görmek harika. Japonya 2017’den itibaren kripto borsa düzenlemeleri ile çok net yasal çerçevelere sahipti. Japonya bu alanda amiral gemisi lideri ve Binance Japon pazarına tekrar katılabildiği için son derece mutlu.”

Daha önce Binance platformun Japon kullanıcıların yerel düzenlemelere tam olarak uyması için yeni bir platform oluşturduğunu belirten bir duyuru yayınladı. Mevcut küresel platformdaki hizmetler 30 Kasım’dan itibaren Japonya’da ikamet eden kullanıcılara sunulmayacak. Ayrıca kullanıcılar 1 Ağustos’tan sonra tanıtılan yeni bir kimlik doğrulama süreci aracılığıyla yeni yerel platforma geçebilecekler.

Binance yeni bir yerel platforma geçişi tamamlayacak ve kullanıcılar 1 Aralık’ta yeni yerel platformu kullanmaya başlayabilecekler. KYC’yi tamamlamayanlar yalnızca varlıklarını geri çekebilecekler.

Binance Artan Düzenleyici İncelemelerle Karşı Karşıya

Binance, FTX’in iflasından sonra artan düzenleyici incelemelerinin ortasında kaldı. Özellikle ABD başta olmak üzere birçok ülkede düzenleyici zorluklarla karşılaştı. Düzenleyiciler Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CTFC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto borsasına karşı dava açtı ve soruşturmalar arasında bir ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) davası belirdi.

Bu arada Binance ve CEO CZ, CTFC davasının reddi için mahkemeye bir dilekçe vermeye hazırlanıyor. Davaların ardından platformdaki işlem hacmi düştü ve kripto borsasının token’ı olan BNB ciddi değer kaybetti.

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