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  •   3 Ayda 10 Milyar Dolar Eridi! Binance Şimdi Ne Yapacak? Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı Mı?

3 Ayda 10 Milyar Dolar Eridi! Binance Şimdi Ne Yapacak? Evdeki Hesap Çarşıya Uymadı Mı?

Dünyanın en büyük borsası Binance sanılandan daha büyük bir yara almış görünüyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük düşüş dikkat çekti.
23:00
5 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçen yıl Ekim ayında 570 milyon dolarlık sansasyonel bir hack saldırısının merkezinde yer aldı. Hackerlar BNB zincirinin akıllı sözleşmesindeki bir hatadan faydalanarak yaklaşık 2 milyon token’ı cüzdanlarına aktardı. Saldırının ardından Binance, para çekme ve yatırma işlemlerini derhal askıya almak zorunda kaldı. Kripto alanındaki en büyük ihlallerden biri olan bu olay, merkezi olmayan finansın (DeFi) güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Ancak asıl soru şu: Düzeltici önlemler alındı mı?

Binance Dolandırıcılık Karşıtı Kampanya Başlattı

5 Mart’ta Binance, kripto ile ilgili dolandırıcılıklarla mücadele etmek için dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle ortaklık kuracağını duyurdu. Borsa, kullanıcılar Binance’te para çekme işlemi başlattığında uyarılar, suç önleme mesajları ve diğer yararlı ipuçları göndermeyi içeren ortak dolandırıcılık karşıtı kampanya başlattığını söyledi.

Borsa, bu kampanyaya ilk olarak Hong Kong ile başladığını ve projenin iyi sonuçlar verdiğini de sözlerine ekledi. Bu durum göz önüne alındığında Binance tarafından gerçekleştirilen girişimlerin ne kadar kararlı bir şekilde ele alındığını görebiliyoruz.

Hack’ler Yatırımcıların Güvenini Sarstı

FTX’in çöküşüyle birleşen bu yüksek profilli saldırıların, müşterilerin merkezi borsalara (CEX’ler) olan güvenini aşındırdığını belirtmek önemli olabilir. Dune Analytics’in analizi, CEX’lerdeki işlem hacminin Kasım ayından bu yana önemli ölçüde düştüğünü, merkezi olmayan borsalarda (DEX’ler) ise önemli bir artış görüldüğünü ortaya koydu. Ekim 2022’nin başında yaklaşık 1 milyar dolar olan günlük DEX hacmi, bir ay içinde 6 milyar doları aştı.

Buna ek olarak, Binance’in rezerv kanıtı verilerine göre, Ekim ayı başında 44,4 milyar dolar olan toplam bakiyesi Aralık ayı sonunda 33 milyar dolara düşerek yaklaşık %21 azaldı. Bu durum, borsadaki likiditenin büyük ölçüde etkilendiğini gösterdi.

Binance son zamanlarda çok fazla düzenleyici kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) avukatı, SEC personelinin çoğunun Binance.US’nin kayıtsız bir menkul kıymetler borsası işlettiğine inandığını söyledi.

CoinMarketCap’e göre, yazı yazıldığı sırada token BNB, bir önceki güne göre hafif kazançlarla 290,39 dolardan işlem gördü. ABD’li düzenleyicilerin artan incelemelerinin bir sonucu olarak, kripto para geçtiğimiz ay değerinin %10’unu kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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