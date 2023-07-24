Bitcoin fiyatı 29.000 doların da altına düştü ancak kısa süre sonra kritik bölgeyi geri aldı. Peki şimdi ne olacak? Risk piyasaları üzerinde ciddi bir baskı var ve kripto bunu çok daha fazla hissediyor. Dolar endeksindeki yüzde 2 toparlanmaya rağmen BTC ve altcoinler önemli destek seviyelerini kaybetti. İşte bundan sonraki senaryolar.

Bitcoin (BTC)

BTC fiyatı bugün 29.000 doların da altına iğne atarak kontrolün ayılar elinde olduğunu herkese gösterdi. Daha yüksek seviyelerde tutunamama, kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarına yönelmesini sağladı. Şimdi açığa satış pozisyonlarının boyutu artmaya başlıyor.

Kısa vadede düşüş eğilimi görülse de uzun vadeli yatırımcılar bu durumdan etkilenmiyor ve pozisyonlarını korumaya devam ediyor. Glassnode verileri, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcı arzının “dolaşımdaki arzın %75’ine denk gelen” 14,52 milyon Bitcoin ile yeni bir zirveye ulaştığını söylüyor. b başvurularıyla artan kısa vadeli coşku zayıflasa da uzun vadede yatırımcıların iyimserliği sürüyor.

Şimdi kripto paralar negatif performans gösterirken hisse senedi piyasaları nispeten güçlü görünüyor. Dow Jones 10 gün üst üste yükselerek 2017’den bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirdi. Ancak, bu hafta bir dizi önemli kazanç raporu ve Federal Rezerv’in 26 Temmuz’daki politika kararı ile işler değişebilir.

Bitcoin Güncel Fiyat Analizi

Bitcoin boğaları 23 Temmuz’da fiyatı tekrar 20 günlük EMA’nın (29.957 dolar) üzerine çıkardı, ancak mum çubuğundaki uzun fitil daha yüksek seviyelerde güçlü satış olduğunu gösteriyor. Satışlar bugün yoğunlaştı ve fiyat, son birkaç gündür tutulan 29.500 dolarlık güçlü desteğin altına sarktı. Günlerdir 30.400 ve 29.700 dolar seviyesinin kaybı halinde daha düşük diplerin görülebileceğinden bahsediyorduk.

Fiyat mevcut seviyeden yukarı döner ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, bu kırılmanın bir ayı tuzağı olabileceğini gösterecektir. Parite daha sonra 31.000 dolara yükselebilir. Aksine, fiyat düşmeye devam eder ve 50 günlük SMA’nın altına inerse, boğaların pes ettiğini gösterecektir. Parite daha sonra 27.500 dolara iner. Sonraki hedef ise muhtemelen 26.000 dolar olacaktır. Bu durum biriken short pozisyonlar tarafından destekleniyor. Fed bugüne kadar sürpriz karar açıklamadı ancak Çarşamba akşamı beklenenin aksine faiz artırımına gidilmezse yukarı yönlü hareket başlayabilir. Olağan senaryoda kısa vadeli düşüş ihtimali daha güçlü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.