Shiba Inu Layer-2 ölçeklendirme çözümü test ağı olan Shibarium beta 31 milyon işlem sınırına ulaştıktan sadece birkaç gün sonra toplam 32 milyon işleme ulaşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Puppyscan, Puppynet olarak adlandırılan Shibarium Layer-2 testnet’i üzerindeki toplam işlem sayısının 32.094.269’a ulaştığını bildirdi.

Artan Kullanıcı Etkinliği ve Shibarium Lansmanı Heyecan Verici

Sadece birkaç günde artan bu işlem sayısı kullanıcılar tarafından testnet’e olan ilgiyi gösteriyor. İşlem sayısı artarken aynı zamanda blok sayısı da artış gösterdi ve şu anda 1.825.723 oldu. Mevcut cüzdan adresi sayısı ise 17.062.525 olup artışa işaret ediyor.

Bilindiği üzere Shiba Inu lideri Shytoshi Kusama toplam işlemlerde ve cüzdanlarda görüldüğü gibi Layer-2 Shiba Inu ağındaki artan kullanıcı etkinliğinden duyduğu sevinci tweetledi.

Önümüzde heyecan verici zamanlar varken, Shibarium lansmanından önce artan bir ilgi görülüyor. Kripto kredi platformu CoinRabbit hem SHIB hemde BONE’u listeleyerek meme token alanında ilk defa hizmet vererek Shibarium’a desteğini yeniden gösterdi. Platform Twitter üzerinden Shibarium’u destekleyen ilk kripto kredi hizmeti olmak için sabırsızlandıklarını açıkladı.

Shiba Inu Yatırımcıları Arasında Kısa Süreli Alım-Satım Yapanların Sayısında %73 Artış Gözlendi

Blockchain analiz şirketi IntoTheBlock, kripto para analizlerinden biri olarak cüzdan adreslerinin ne kadar süredir bir kripto varlığı ellerinde tuttukları verisini kullanıcılarına sunuyor. Bu adresler kendi içlerinde üç farklı gruba bölünüyor. “Hodlers” olarak bilinen uzun vadeli yatırımcıların bir yıl veya daha uzun süredir ellerinde tuttukları varlıkları gösterir. “Crisers” olarak adlandırılan cüzdanlar bir ila 12 ay arasında varlıklarını elinde tutan yatırımcılar olarak adlandırılır. Son olarak ise varlığa bir aydan daha az süre sahip olan cüzdan adresleri “traders” olarak adlandırılır.

IntoTheBlock verilerine göre ise kısa vadeli alım satım yapan yani “traders” olarak adlandırılan yatırımcılar Shıba Inu alımlarına başladı ve bu üç yatırımcı grubu arasında kısa süreli yatırımcılarda %73 oranında bir artış görüldü. Haber kaynaklı alım yapan yatırımcıların uzun vadede Shiba Inu token’larını ellerinde tutmaları bekleniyor.