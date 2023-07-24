Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki fon giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri paylaşan haftalık raporunu yayımladı. CoinShares raporuna göre ardı ardına 4 hafta boyu toplamda 742 milyon dolarlık girişin ardından geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerinde 6,5 milyon dolarlık bir çıkış oldu.

CoinShares Raporunun Öne Çıkanları

CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık fon giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri paylaşan raporunu yayımladı. Dijital varlık yöneticisi CoinShares’in raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde 4 hafta boyu kaydedilen toplamda 742 milyon dolarlık girişin ardından geçen hafta 6,5 milyon dolar çıkış oldu. Bitcoin (BTC) odaklı yatırım ürünleri 13 milyon dolarlık çıkış ile en yüksek miktarlarda fon çıkışı kaydedilen dijital varlık yatırım ürünleri arasında birinci sıraya yerleşti.

Öte yandan BTC odaklı yatırım ürünlerindeki 13 milyon dolarlık çıkışa karşın Ethereum (ETH) odaklı yatırım ürünlerinde ise 6,6 milyon dolarlık bir fon girişi kaydedildi. Öte yandan CoinShares, raporunda XRP‘nin yatırımcılar arasında giderek daha fazla güven kazandığını belirterek XRP odaklı yatırım ürünlerinde son 11 haftalık zaman dilimi içerisinde toplamda 6,8 milyon dolarlık fon girişinin kaydedildiğini ifade etti.

Ek olarak Solana (SOL) odaklı yatırım ürünlerinde, Uniswap (UNI) odaklı yatırım ürünlerinde ve Polygon (MATIC) odaklı yatırım ürünlerinde de geçen hafta sırasıyla 1,1 milyon dolar, 0,7 milyon dolar ve 0,7 milyon dolar fon girişi oldu.

Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi

Son 24 saatte ortalama %3’lük bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC‘deki değer kayıplarının da etkisiyle yeni haftaya düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,17 trilyon dolara geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Coinglass verilerine göre 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasınındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatte %2’den fazla değer kaybeden Ethereum (ETH), 1845 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın Dogecoin (DOGE), gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 0,075 dolar seviyelerine ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.