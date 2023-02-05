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Dikkat! Polygon’da (MATIC) Yanılmayan Metrik Alarm Veriyor!

Polygon'da (MATIC) güncel on-chain verileri nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor! Kripto para biriminde bu metriklere dikkat!
01:55
5 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon (MATIC), ağın tekliflerini ve yeteneklerini artırmaya yardımcı olan birkaç yeni entegrasyonla geçtiğimiz dönemlerde DeFi alanında önemli bir büyüme gösterdi. Bunlardan en sonuncusu ise merkezi olmayan bir borsa olan Dopex ile entegrasyonu.

MATIC Güncel Veriler!

Gelişmekte olan Polygon’un DeFi alanındaki büyümesi, DeFiLlama’nın verilerine bakılarak daha da kanıtlanabilir. Bunun sebebi ise Polygon’un kilitli toplam değeri (TVL) bu yılın başından bu yana yukarı yönlü bir ivme kazandı. Ayrıca MATIC’in fiyatı da bu gelişmelere olumlu yanıt vererek günlük ve haftalık grafikleri fiyat artışına tanık oldu.

CoinMarketCap verilerine göre, MATIC son 24 saat içerisinde %3 ve geçen haftaya kıyasla %6 oranında arttı. Yazı kaleme alındığında 10.7 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 1.23 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bununla birlikte MATIC’in fiyatındaki artış, token’ın balinalar arasında yeniden popüler hale gelmesinde rol oynamış olabilir. WhaleStats, MATIC’in ilk 100 Ethereum (ETH) balinası arasında en çok işlem gören token olduğunu ortaya koydu. Kripto para biriminin fiyatı yükselirken, MATIC’in MVRV oranı iyimser yönde bir yükseliş kaydetti. Ayrıca MATIC’in popülaritesi, sosyal hakimiyetiyle birlikte büyüdü. Ek olarak MATIC’in günlük zincir üstü işlem hacminin kârı da arttı, bu durumda son fiyat artışlarına bağlanabilir.

MATIC Yükselişi Devam Edecek Mi?

Öte yandan CryptoQuant’tan edinilen verilere göre, MATIC’in borsalardaki net mevduatları, yedi günlük ortalamaya göre yüksek ve bu durumda daha yüksek satış baskısı olduğunu gösterebilir. Uzmanlara göre MATIC’in günlük grafiği, piyasa göstergelerinin çoğu devam eden bir yükselişi desteklediğinden, bir yükseliş görünümü oluşturuyor. Ayrıca MACD’ın, boğaların kripto para birimindeki üstünlüğe sahip olduğu belirtiliyor. MATIC’in, Chaikin para akışı (CMF) ve denge hacmi (OBV), hafif bir düşüş kaydetmesine rağmen geçtiğimiz dönemlere göre nispeten yükseliş kaydetti. Bollinger bantları’nın ise MATIC’in fiyatının yüksek volatilite bölgesinde olduğunu gösterdiğini ve bu sebeple önümüzdeki günlerde fiyat artış ihtimalinin daha da artabileceği öne sürüldü.

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