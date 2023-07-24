Dünyanın en zengin ve şüphesiz en tartışmalı isimlerinden olan Elon Musk, bugün oldukça tartışmalı bir adım attı. Twitter’ı satın almasından sonra çok fazla değişime imza atan Musk şimdi de Twitter ile özdeşleşen kuş logosunu değiştirip bunu “X” yaptı. Bu durum ise kripto para sektöründe tabii ki çeşitli yankılara sebep oldu.

XRP Logosu, Twitter Logosuna Benziyor

Musk, 23 Temmuz tarihinde paylaştığı tweetinde logonun bugün itibarıyla X olarak değişeceğini belirtti ve beklenen oldu. Ancak bu durum XRP yatırımcılarını da etkiledi ve XRP topluluğunda ilginç bir uyanışa yol açtı.

Musk bu adımı atarken aslında rakibinin Asya merkezli uygulama WeChat olduğunu ve Twitter’ın “batının WeChat’i” olmasını dilediğini aktardı. XRP topluluğu ise sadece logo üzerinden çıkarımlarda bulundu.

XRP topluluğunun en ünlü isimlerinden olan XRPcryptowolf ve Linda Yaccarino gibi hesaplar bu değişikliğe anında tepki verdi. XRPcryptowolf, XRP logosunun daha iyi durduğunu iddia ederek diğer X logosuna gönderme yaptı.

XRP Topluluğu Heyecanlı

Linda Yaccarino ise “X” in gelmesini heyecanla paylaşıp “hadi yapalım şu işi” mesajını paylaştı. Birçok kullanıcının ilgili gönderi altında XRP logosunun daha iyi durduğunu vurguladığı ve Ripple‘ın isterse Elon Musk’ı telif hakkı hırsızlığından dava edebileceğini belirttiği görüldü. Elon Musk’ın X logosu gerçekten de ciddi anlamda XRP’nin X logosunu andırıyor. Ancak bunun üzerinden dava açılması, merkeziyetsiz olduğu iddia edilen XRP topluluğu için zorlayıcı olabilir.

Bir diğer ünlü XRP fanatiği olan AaronCryptoNoob ise bu simge değişimi ile XRP’nin Twitter’da daha fazla yer alabileceğini aktardı. Ünlü ismin bununla tam olarak ne iddia ettiği anlaşılamasa da aslında X logosunun bu benzerlik sayesinde XRP’ye fayda getireceğini ifade etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

XRP fiyatı son 24 saat içerisinde ise %5,7 düşüş yaşadı ve bunun direkt olarak BTC düşüşü ile ilgili olduğu söylenebilir. XRP yatırımcıları ise bu düşüşe rağmen oldukça iyimser gibi gözüküyorlar.